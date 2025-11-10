Camera chuẩn Concert Phone

Camera của Galaxy S25 FE nhận xét là vượt trội khi so sánh với các sản phẩm cùng phân khúc giá. Cảm biến chính 50MP với Provisual Engine mang đến cho chiếc điện thoại này khả năng quay chụp sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng. Đặc biệt, tính năng Mắt thần bóng đêm giúp giảm nhiễu và Super HDR tái hiện độ tương phản ấn tượng cho video cũng khiến Galaxy S25 FE được người trẻ ưu ái sử dụng trong các sự kiện âm nhạc và concert.

Chuyên trang công nghệ Gadgets360 dành lời khen: “Video được quay trong mọi điều kiện thường rõ nét, chi tiết tốt và màu sắc cân bằng. Khả năng chống rung trên máy cũng rất tốt”.

Đồng quan điểm, reviewer Payo cho biết: “Thực sự mình đã test thử, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, Galaxy S25 FE làm rất tốt, cả về chất lượng, độ chi tiết cũng như khả năng khử nhiễu”.

Bên cạnh chất lượng camera, các tính năng Chỉnh sửa tạo sinh trên ảnh hay Lọc âm thanh trên video cũng là những điểm cộng khiến trải nghiệm trên Galaxy S25 FE thêm phần đáng giá.

Sau một thời gian sử dụng, reviewer GadgetRevNow sở hữu 152 nghìn người đăng ký trên Youtube đã phải thốt lên “Xuất sắc!” khi nhận xét về dòng điện thoại này. Anh chia sẻ: “Tôi phải nói đây là một chiếc điện thoại khá mạnh và thực sự là khởi đầu tốt cho trải nghiệm với dòng flagship Galaxy S”.

Điểm cộng về hiệu năng

Vi xử lý Exynos 2400 mang đến hiệu năng mạnh mẽ cho cả tác vụ thông thường lẫn xử lý đồ hoạ và AI. Theo reviewer Tony Phùng, đây là một lựa chọn tối ưu của Samsung cho thiết bị của mình.

“Nếu sử dụng hàng ngày, các bạn sẽ thấy hiệu ứng, độ mượt hay chơi các tựa game cơ bản thì chiếc điện thoại này cũng chiến một cách ngon lành, không gặp vấn đề gì. Thẳng thắn mà nói, Exynos 2400 là một điểm cộng trong phân khúc mức giá này”, reviewer với 623 nghìn người đăng ký này nói.

Cùng với vi xử lý, dung lượng pin 4900 mAh và sạc siêu nhanh 45W là các “mảnh ghép” quan trọng trong “bức tranh” hiệu năng vượt trội của Galaxy S25 FE. Chuyên trang công nghệ Notebookcheck cho biết: “Điểm cộng cho S25 FE chính là sự cân bằng tuyệt vời. Nó tích hợp các tính năng Galaxy AI, camera mạnh mẽ và pin đáng tin cậy trong một thiết bị mang lại cảm giác flagship mà không cần mức giá cao cấp”.

Kênh Youtube SamMobile với 205 nghìn lượt người theo dõi thậm chí còn đánh giá Galaxy S25 FE là chiếc S25 tốt nhất theo quan điểm cá nhân chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Đầy đủ trải nghiệm Galaxy AI với giá tốt

Galaxy AI thế hệ mới cũng là điểm sáng trên dòng Galaxy S25 FE, nhất là khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc. Được tối ưu bởi One UI 8 và các tác nhân AI đa phương thức, Galaxy AI trên Galaxy S25 FE có thể tối ưu trải nghiệm hàng ngày thông qua giọng nói, cảm ứng và hình ảnh. Gemini Live đóng vai trò như một trợ thủ giải đáp thắc mắc nhanh chóng và có thể nhìn thấy được tình huống thực tế khi chia sẻ camera để đưa ra phản hồi cá nhân hoá theo thời gian thực.

Trong bài biết: “Đánh giá Galaxy S25 FE: Tính năng AI Flagship với mức giá dễ tiếp cận”, trang công nghệ digitalreviews.net đã gọi chiếc điện thoại này là “cánh cổng” dẫn lối người dùng đến hệ sinh thái Galaxy AI rộng lớn hơn.

Qua trải nghiệm thực tế, reviewer Tony Phùng cũng cho biết tất cả các tính năng Galaxy AI trên những dòng cao cấp như hỗ trợ cuộc gọi, hỗ trợ viết, phiên dịch viên, hỗ trợ vẽ, xoá âm thanh, chỉnh ảnh… đều có đủ trên Galaxy S25 FE. Anh chia sẻ: “Tính năng xóa sửa tạo sinh rất chính xác và chi tiết. Các bạn trải nghiệm sẽ thấy không khác gì những mẫu flagship cao cấp của Samsung bây giờ và giá thì tốt hơn”.

Phản hồi tích cực của chuyên gia trong nước và quốc tế đã cho thấy tính hấp dẫn về mặt công nghệ của Galaxy S25 FE. Trải nghiệm đáng giá chuẩn flagship với mức giá dễ tiếp cận hứa hẹn trở thành sức hút lớn của sản phẩm này trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Trúc Linh (tổng hợp)