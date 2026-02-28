Chiều 26/02, Samsung chính thức ra mắt Galaxy S26 series tại Việt Nam và ngay trong ngày, các hệ thống bán lẻ cũng công bố mức giá áp dụng cho khách hàng đặt cọc trong giai đoạn từ 26/02 đến 05/03.

Di Động Việt là một trong những đơn vị sớm công bố bảng giá kèm chương trình đặt trước với cả 3 phiên bản trước Galaxy S26 series với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng

Galaxy S26 Ultra bản dung lượng 256GB | 512 GB | 1TB có giá niêm yết lần lượt 36,99 triệu đồng, 42,99 triệu đồng và 51,99 triệu đồng. Tại hệ thống Di Động Việt, bảng giá ưu đãi dành cho khách hàng đặt cọc trong giai đoạn này chỉ còn 32,49 triệu đồng, 34,49 triệu đồng và 44,99 triệu đồng.

Với Galaxy S26 Plus, giá niêm yết 29,99 triệu đồng (256GB) và 35,99 triệu đồng (512GB), trong khi giá ưu đãi tại hệ thống lần lượt còn 26,49 triệu đồng và 28,99 triệu đồng.

Ở dòng Galaxy S26 tiêu chuẩn, giá niêm yết 25,99 triệu đồng (256GB) và 31,99 triệu đồng (512GB). Giá ưu đãi dành cho khách đặt cọc tại Di Động Việt lần lượt còn 22,49 triệu đồng và 24,99 triệu đồng.

Bảng giá Galaxy S26 series sau khi áp dụng các ưu đãi và trợ giá theo chính sách “Thu cũ đổi mới” tại Di Động Việt

Đáng chú ý, với khách hàng tham gia chương trình thu cũ - đổi mới, Di Động Việt còn trợ giá đến 5 triệu đồng, áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác. Nhờ đó, giá cuối của Galaxy S26 tiêu chuẩn chỉ còn từ 18,49 triệu đồng; Galaxy S26 Plus giá cuối từ 22,49 triệu đồng; và Galaxy S26 Ultra giá cuối từ 27,99 triệu đồng. Mức giá này đủ tạo sức hút lớn với người dùng muốn sở hữu máy sớm ngay khi mở bán, đồng thời tối ưu chi phí nâng cấp thiết bị.

Samsung Galaxy S26 series được dự đoán sẽ là sản phẩm tạo “cú hích” nửa đầu năm 2026

Để người dùng vừa sở hữu máy sớm vừa lên đời máy với chi phí tiết kiệm, Di Động Việt áp dụng cộng dồn loạt ưu đãi hấp dẫn, đưa giá cuối về mức tốt nhất. Với khách đã đăng ký nhận thông tin sớm được tặng voucher 500 nghìn đồng sẽ được cộng dồn khi tiến hành đặt cọc, khách hàng tiếp tục nhận thêm voucher giảm đến 7,5 triệu đồng, đồng thời hưởng ưu đãi thanh toán qua ngân hàng đến 4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hệ thống tiếp tục áp dụng chính sách “Trả góp 30” 0% lãi suất, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước và ưu đãi giảm đến 30% cho phụ kiện, thiết bị đeo thông minh khi mua kèm máy.

Riêng 100 khách hàng đầu tiên đặt trước Galaxy S26 Ultra còn nhận bộ quà tặng trị giá đến 2 triệu đồng gồm ốp lưng Magnet và củ sạc nhanh 60W.

Khách hàng tin chọn Di Động Việt là nơi mua sắm thiết bị công nghệ chính hãng

Khách hàng có nhu cầu đặt trước Samsung Galaxy S26 series hoặc tham khảo thêm các sản phẩm công nghệ, đồ gia dụng thông minh và xe máy điện có thể truy cập website didongviet.vn hoặc liên hệ tổng đài miễn phí 1800.6018 để được hỗ trợ.

