Những thông tin rò rỉ mới nhất về dòng Galaxy S27 cho thấy, có sự khác biệt một trời một vực về pin và sạc giữa S27 Pro, S27 Ultra và bản tiêu chuẩn.

Theo dữ liệu từ cơ quan chứng nhận quốc tế, mẫu flagship tiêu chuẩn tiếp theo của Samsung - Galaxy S27 nhiều khả năng vẫn duy trì công suất sạc 25W, mức thông số đã xuất hiện trên dòng Galaxy S từ năm 2020.

Mẫu Galaxy S26. Ảnh: PhoneArena

Nếu thông tin này chính xác, Samsung sẽ tiếp tục giữ nguyên một trong những hạn chế tồn tại lâu năm trên các mẫu smartphone cao cấp của mình, ngay cả khi thị trường đã chứng kiến nhiều đối thủ liên tục cải thiện công nghệ sạc nhanh.

Tháng trước, chuyên trang SammyGuru phát hiện thông tin đăng ký của Galaxy S27 và Galaxy S27+ trên hệ thống chứng nhận 3C của Trung Quốc.

Những dữ liệu ban đầu cho thấy hai mẫu điện thoại này có thể không được nâng cấp tốc độ sạc so với Galaxy S26 và Galaxy S26+.

Giờ đây, một nguồn tin mới tiếp tục củng cố dự đoán đó, cho thấy phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn gần như chắc chắn không được trang bị công nghệ sạc nhanh hơn.

Cụ thể, chứng nhận mới nhất do UL Solutions (Demko) cấp và được công bố trong cơ sở dữ liệu của IECEE đã liệt kê nhiều phiên bản Galaxy S27, bao gồm các mã SM-S952U, SM-S952U1, SM-S952W, SM-S9520, SC-51H, SM-S952Q và SM-S952Z.

Danh sách này cho thấy tốc độ sạc của Galaxy S27 có lẽ chẳng mấy ấn tượng. Ảnh: IECEE

Điểm đáng chú ý là tất cả các biến thể này đều hỗ trợ nguồn điện một chiều 9V với cường độ dòng điện 2,77A. Khi quy đổi, công suất sạc tương đương khoảng 25W.

Đây chính là mức công suất Samsung lần đầu đưa lên dòng Galaxy S20 khi thiết bị ra mắt năm 2020. Điều đó đồng nghĩa, sau nhiều thế hệ flagship, mẫu Galaxy S27 tiêu chuẩn có thể vẫn sử dụng công nghệ sạc không khác biệt so với một chiếc điện thoại đã có tuổi đời khoảng 7 năm.

Galaxy S27 Pro và Ultra có thể được nâng cấp sạc 60W

Trong khi phiên bản tiêu chuẩn có nguy cơ tiếp tục giậm chân tại chỗ, những mẫu Galaxy S27 cao cấp hơn lại được kỳ vọng sẽ có bước tiến đáng kể.

Tuần trước, thông tin về chứng nhận 3C tại Trung Quốc của Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra đã thu hút sự chú ý.

Theo những dữ liệu rò rỉ này, Samsung có thể trang bị cho mẫu flagship cao cấp nhất viên pin dung lượng 5.700mAh.

Trong khi đó, Galaxy S27 Pro, mẫu điện thoại đánh dấu sự xuất hiện của phiên bản Pro đầu tiên trong dòng Galaxy S, được cho là sẽ sở hữu pin 5.200mAh.

Đáng chú ý, cả hai thiết bị có thể hỗ trợ công suất sạc nhanh lên đến 60W. Nếu những thông số này trở thành sự thật, khoảng cách giữa Galaxy S27 tiêu chuẩn và các phiên bản cao cấp sẽ càng trở nên rõ rệt.

Không chỉ thua kém những người anh em cùng thế hệ, Galaxy S27 còn có nguy cơ gặp bất lợi khi đặt cạnh các đối thủ trên thị trường.

Theo bài viết gốc, Google Pixel 11 và iPhone 17 đều hỗ trợ tốc độ sạc cao hơn, khiến mức công suất 25W của Samsung ngày càng khó tạo được sức hấp dẫn.

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Hình ảnh rò rỉ được cho là mẫu Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Macworld

Trong bối cảnh người dùng smartphone cao cấp ngày càng quan tâm đến thời gian sạc và khả năng sử dụng liên tục, việc duy trì công suất 25W có thể trở thành điểm trừ đáng kể đối với Galaxy S27.

Samsung có thực sự cần Galaxy S27?

Không thể phủ nhận Galaxy S27 vẫn có những lợi thế riêng. Với mức giá dự kiến dễ tiếp cận hơn so với các phiên bản Galaxy S cao cấp, cùng thiết kế nhỏ gọn, thiết bị có thể là lựa chọn phù hợp với những người dùng không cần một chiếc smartphone quá lớn hoặc sở hữu cấu hình mạnh nhất.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Samsung cần mang đến những nâng cấp đủ sức thuyết phục để người dùng lựa chọn sản phẩm mới thay vì tiếp tục sử dụng điện thoại thế hệ trước.

Nếu Galaxy S27 chỉ có những thay đổi nhỏ về cấu hình, trong khi các thông số quan trọng như tốc độ sạc vẫn không được cải thiện, sức hấp dẫn của sản phẩm chắc chắn sẽ bị đặt dấu hỏi.

Đặc biệt, việc một chiếc flagship ra mắt vào năm 2027 vẫn sử dụng công suất sạc tương đương Galaxy S20 là điều khó tạo được ấn tượng tích cực.

Người dùng bỏ tiền mua điện thoại cao cấp thường kỳ vọng không chỉ hiệu năng mạnh hơn mà còn phải được trải nghiệm những công nghệ mới, giúp thiết bị trở nên tiện dụng hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Một vấn đề khác cũng cần được tính đến là chiến lược kinh doanh của Samsung trong bối cảnh chi phí linh kiện ngày càng tăng.

Hãng đang phải tìm cách đối phó với tình trạng giá chip và linh kiện leo thang, thường được gọi là hiện tượng chipflation.

Một trong những biện pháp được cho là đang được Samsung cân nhắc là cắt giảm sản lượng một số mẫu smartphone Galaxy A nhằm kiểm soát chi phí và tối ưu nguồn lực sản xuất.

Từ góc độ đó, việc duy trì quá nhiều phiên bản smartphone có cấu hình và định vị sản phẩm gần nhau cũng có thể khiến danh mục thiết bị của hãng trở nên phức tạp hơn.

Nếu Galaxy S27 không mang đến những nâng cấp thực sự đáng giá, Samsung có thể phải đối mặt với câu hỏi về lý do tồn tại của mẫu điện thoại này.

(Theo PhoneArena, Macworld)