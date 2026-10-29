Apple được cho là đang lên kế hoạch ra mắt MacBook Neo 2 trong nửa đầu năm 2027, chỉ khoảng một năm sau khi thế hệ đầu tiên trình làng.

Mẫu laptop giá rẻ MacBook Neo 2 được kỳ vọng nâng cấp bộ xử lý, tăng dung lượng RAM và bổ sung nhiều tùy chọn màu sắc mới, nhằm duy trì sức hút trên thị trường.

MacBook Neo 2 dự kiến trình làng trong nửa đầu năm 2027

Theo báo cáo mới từ Bloomberg, Apple đang chuẩn bị phát hành thế hệ thứ hai của MacBook Neo vào nửa đầu năm 2027. Tuy nhiên, nguồn tin chưa tiết lộ thêm thông tin về cấu hình, tính năng mới hay thời điểm ra mắt cụ thể của sản phẩm.

MacBook Neo 2 được kỳ vọng nâng cấp chip A19, RAM 12GB. Ảnh: AppleInsider

MacBook Neo thế hệ đầu tiên được Apple giới thiệu vào tháng 3/2026 và nhanh chóng đạt thành công lớn. Sức hút của mẫu laptop giá rẻ này khiến nhiều người tin rằng Apple sẽ sớm phát triển phiên bản kế nhiệm, thay vì chờ đợi nhiều năm mới được nâng cấp.

Thậm chí, ngay sau khi sản phẩm đầu tiên ra mắt, đã xuất hiện những kỳ vọng về một phiên bản MacBook Neo có màn hình cảm ứng. Dù vậy, hiện chưa có thông tin đáng tin cậy xác nhận Apple đang phát triển tính năng này cho thế hệ tiếp theo.

Nếu lịch trình được công bố trong báo cáo mới chính xác, MacBook Neo 2 có thể xuất hiện chỉ sau khoảng một năm kể từ khi phiên bản đầu tiên lên kệ. Đây sẽ là chu kỳ nâng cấp tương đối nhanh, cho thấy Apple có thể muốn tận dụng đà tăng trưởng của phân khúc laptop giá dễ tiếp cận.

Chip A19, RAM 12GB là những nâng cấp đáng chú ý

Trước đó, Bloomberg từng đưa tin MacBook Neo 2 có thể sử dụng chip A19, thay thế bộ xử lý A18 Pro trên phiên bản hiện tại. Dung lượng RAM cũng được cho là tăng từ 8GB lên 12GB.

Nếu những thông tin này trở thành hiện thực, MacBook Neo 2 sẽ có lợi thế đáng kể trong việc xử lý các tác vụ đa nhiệm, đặc biệt khi người dùng thường xuyên mở nhiều ứng dụng và làm việc với các trình duyệt có nhiều tab.

Việc tăng RAM cũng có thể giúp thiết bị đáp ứng tốt hơn những tính năng phần mềm mới trong tương lai. Tuy nhiên, hiệu năng thực tế còn phụ thuộc vào cách Apple tối ưu hệ điều hành, khả năng xử lý của chip A19 và những giới hạn phần cứng khác.

Ở thế hệ hiện tại, MacBook Neo sử dụng chip A18 Pro kết hợp RAM 8GB. Đây là cấu hình hướng đến người dùng cần một chiếc laptop phục vụ các công việc phổ thông như học tập, làm việc văn phòng, duyệt web và giải trí.

Nếu được nâng cấp lên chip A19 cùng RAM 12GB, phiên bản kế nhiệm có thể tiếp tục cải thiện trải nghiệm mà không nhất thiết phải chuyển sang dòng chip M, vốn được sử dụng trên các mẫu MacBook cao cấp hơn.

MacBook Neo 2 có thể có thêm màu sắc mới

Bên cạnh nâng cấp phần cứng, MacBook Neo 2 được cho là sẽ có thêm những lựa chọn màu sắc mới. Hiện tại, MacBook Neo thế hệ đầu tiên có bốn phiên bản màu gồm Blush, Citrus, Indigo và Silver.

Việc mở rộng bảng màu có thể giúp Apple tạo sự khác biệt cho dòng laptop này, đồng thời hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, học sinh, sinh viên và những người muốn sở hữu một thiết bị có thiết kế nổi bật.

Tuy nhiên, nguồn tin chưa tiết lộ những màu sắc mới sẽ xuất hiện trên MacBook Neo 2. Apple cũng chưa xác nhận liệu hãng có thay đổi thiết kế tổng thể hay chỉ tập trung điều chỉnh màu vỏ và cấu hình bên trong.

Về thời điểm ra mắt, tháng 3/2027 được xem là một khả năng đáng chú ý, bởi đây là thời điểm gần tròn một năm kể từ khi MacBook Neo đầu tiên xuất hiện. Dẫu vậy, đây mới chỉ là dự đoán, không phải lịch trình đã được xác nhận.

Giá MacBook Neo 2 sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định

Một trong những yếu tố quan trọng giúp MacBook Neo thu hút sự chú ý là mức giá tương đối dễ tiếp cận so với các dòng MacBook khác. Khi ra mắt, sản phẩm có giá khởi điểm 599 USD, trong khi phiên bản có dung lượng lưu trữ cao hơn được bán với giá 699 USD.

Tuy nhiên, vào tháng 6/2026, Apple đã tăng giá cả hai phiên bản thêm 100 USD, viện dẫn tình trạng thiếu hụt chip trên toàn cầu. Điều này khiến mức giá của MacBook Neo trở thành vấn đề đáng quan tâm đối với những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc laptop Apple có chi phí hợp lý.

Nếu Apple không tiếp tục điều chỉnh giá, MacBook Neo 2 có thể được bán với mức giá tương đương phiên bản hiện tại sau đợt tăng giá. Đây sẽ là lợi thế nếu sản phẩm đồng thời được nâng cấp chip và RAM.

Dù vậy, áp lực chi phí linh kiện và tình hình nguồn cung chip vẫn có thể ảnh hưởng đến quyết định định giá của Apple. Trong bối cảnh đó, việc cân bằng giữa cấu hình, giá bán và lợi nhuận sẽ đóng vai trò quan trọng đối với thế hệ MacBook Neo tiếp theo.

(Theo AppleInsider, 9to5mac)