Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ từ bỏ thiết kế camera đặc trưng để chuyển sang cụm camera ngang kéo dài gần hết mặt lưng.

Galaxy S27 Ultra thay đổi diện mạo, camera ngang chiếm gần hết mặt lưng

Thiết kế của Galaxy S27 Ultra dường như không còn là bí mật. Hầu hết những nguồn tin rò rỉ có độ uy tín đều đồng tình rằng Samsung sẽ từ bỏ phong cách thiết kế quen thuộc trên thế hệ tiền nhiệm để chuyển sang cụm camera nằm ngang.

Samsung đang từ bỏ phong cách thiết kế đặc trưng trên Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro. Ảnh: Sonny Dickson

Nếu vẫn còn hoài nghi, người dùng có thể tham khảo hình ảnh dựng mới nhất do chuyên gia rò rỉ Ice Universe chia sẻ. Đây được cho là một trong những hình ảnh mô phỏng sát nhất với thiết kế chính thức của Galaxy S27 Ultra.

Bức ảnh cho thấy đồng thời hai mẫu smartphone là Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro. Trong đó, Galaxy S27 Pro là thành viên hoàn toàn mới, dự kiến được Samsung định vị ngay bên dưới phiên bản Ultra trong dòng sản phẩm cao cấp.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cụm camera phía sau. Thay vì bố trí các ống kính riêng biệt như những thế hệ Galaxy Ultra gần đây, Samsung được cho là sẽ sử dụng một dải camera kéo dài gần như toàn bộ chiều ngang mặt lưng.

Thiết kế này gợi liên tưởng đến iPhone 18 Pro của Apple và mẫu điện thoại giá rẻ TECNO Spark 40.

Hai cảm biến lớn được xếp theo chiều dọc ở phía bên phải, trong khi các cảm biến nhỏ hơn được bố trí thành một hàng bên cạnh.

Ice Universe khẳng định với mức độ chắc chắn 100% rằng hình ảnh này phản ánh chính xác thiết kế cuối cùng của Galaxy S27 Ultra.

Galaxy S27 Pro và Ultra chia sẻ ngôn ngữ thiết kế, khác biệt về camera

Thực tế, những tin đồn về việc Samsung thay đổi thiết kế trên dòng flagship tiếp theo đã xuất hiện từ khá lâu. Theo các thông tin rò rỉ trước đó, hai cụm cảm biến ở phía bên phải nhiều khả năng là camera chính và camera góc siêu rộng. Trong khi đó, camera tele, micro và đèn flash được bố trí ở phía bên trái.

Về thông số, Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro được cho là sẽ chia sẻ hai camera quan trọng. Cả hai có thể sử dụng camera chính 200MP với cảm biến Samsung S5KHP6, kết hợp camera góc siêu rộng 50MP sử dụng cảm biến Samsung S5KJN3 hoặc Sony IMX855.

Ảnh dựng mô tả thiết kế của Galaxy S27 Ultra và phiên bản Pro. Ảnh: Ice Universe

Sự khác biệt đáng kể nằm ở camera tele. Galaxy S27 Ultra được cho là trang bị ống kính tele hỗ trợ zoom quang học 5x, sử dụng cảm biến Sony IMX855 hoặc Samsung S5KJN3.

Trong khi đó, Galaxy S27 Pro có thể chỉ được trang bị camera tele zoom quang học 3x với cảm biến Samsung S5K3LD.

Kích thước màn hình cũng là yếu tố phân biệt hai thiết bị. Galaxy S27 Ultra dự kiến sở hữu màn hình 6,9 inch, tiếp tục hướng đến nhóm người dùng yêu thích smartphone màn hình lớn. Galaxy S27 Pro nhỏ gọn hơn với màn hình 6,5 inch.

Về sức mạnh xử lý, Galaxy S27 Pro có thể sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Phiên bản Ultra sẽ được ưu ái hơn với Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, dòng vi xử lý cao cấp nhất trong thế hệ này.

Một khác biệt đáng chú ý khác là bút S Pen. Theo các thông tin hiện tại, Galaxy S27 Pro sẽ không hỗ trợ bút cảm ứng này, trong khi Galaxy S27 Ultra vẫn duy trì tính năng vốn đã trở thành dấu ấn của dòng Galaxy cao cấp.

Samsung đánh mất bản sắc thiết kế?

Dù vẫn còn một số chi tiết chưa được xác nhận, chẳng hạn các cảm biến bên trái có được đặt trong một cụm bảo vệ riêng hay không, bố cục tổng thể của Galaxy S27 Ultra dường như đã gần như hoàn thiện.

Tuy nhiên, phản ứng ban đầu từ cộng đồng công nghệ lại không mấy tích cực. Ngay sau khi hình ảnh dựng xuất hiện, Galaxy S27 Ultra đã trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng Samsung đang khiến chiếc flagship đắt tiền nhất của mình trông giống iPhone 18 Pro, thậm chí có nét tương đồng với những mẫu điện thoại Android giá rẻ.

Một người dùng mạng xã hội X có tên OutofGalaxyy bình luận rằng Samsung đã từ bỏ một trong những thiết kế dễ nhận diện nhất trên thị trường để rồi khiến sản phẩm mới có nguy cơ bị nhầm lẫn với TECNO Spark.

Một tài khoản khác, Ahmed_Momen22, cho rằng cần phải nghiên cứu cách Samsung chuyển từ thiết kế cao cấp sang một diện mạo bị đánh giá giống điện thoại giá rẻ chỉ trong vòng ba năm.

Trong khi đó, người dùng deepaksonar911 nhận xét Samsung đã bắt đầu đánh mất bản sắc khi từ bỏ thiết kế vuông vức trên Galaxy S25 Ultra.

Chỉ hai năm sau, hãng tiếp tục có nguy cơ đánh mất những dấu ấn thiết kế còn lại khi chuyển sang phong cách khiến nhiều người liên tưởng đến điện thoại POCO. Người này thậm chí cáo buộc Samsung đang sao chép Apple một cách rõ ràng.

(Theo PhoneArena, Mashable, Gizmochina)