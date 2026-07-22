Samsung vừa trình làng bộ ba điện thoại màn hình gập mới tại sự kiện Galaxy Unpacked tối 22/7. Tâm điểm là mẫu Galaxy Z Fold 8 Ultra, phiên bản kế nhiệm trực tiếp của Z Fold 7.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở thiết kế siêu mỏng với độ dày chỉ 4,1 mm khi mở ra và trọng lượng 215 gram, nhẹ hơn cả một số mẫu điện thoại dạng thanh truyền thống như iPhone 17 Pro Max. Thiết bị sở hữu màn hình chính 8 inch và màn hình ngoài 6,5 inch. Cả hai đều sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED với mật độ 422 ppi và tần số quét thích ứng 120Hz.

Bên trong, Z Fold 8 Ultra được trang bị vi xử lý cao cấp Snapdragon 8 Elite Gen 5 dành riêng cho Galaxy. Đi kèm là viên pin 5.000 mAh cùng hệ thống sạc cấu trúc đường dẫn kép 45W, cho phép sạc gần 70% trong 30 phút.

Khả năng nhiếp ảnh của máy được nâng cấp toàn diện với năm camera, bao gồm cảm biến chính 200 megapixel hỗ trợ OIS (chống rung quang học), một camera góc siêu rộng 50 megapixel và một ống kính telephoto 10 megapixel. Thiết bị cho phép quay video 8K định dạng APV và tích hợp Cine LUT để người dùng chỉnh sửa màu sắc chuẩn điện ảnh ngay trên máy.

Bên cạnh phiên bản Ultra, Samsung giới thiệu Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn với sự thay đổi lớn về thiết kế hiển thị. Màn hình ngoài của máy chuyển sang tỷ lệ 16:10, trong khi màn hình chính bên trong sở hữu tỷ lệ 4:3. Cấu trúc này tối ưu hóa diện tích hiển thị khi xem video, chơi game và đọc tài liệu so với thiết kế dạng vuông trước đây.

Galaxy Z Fold 8 mỏng 4,5 mm khi mở, 9,7 mm khi gập, nặng 201 gram và sở hữu chuẩn kháng nước kháng bụi IP48. Nhờ hệ thống bản lề hợp kim titan Flex Titanium, nếp gấp giữa màn hình đã được xử lý tinh tế hơn. Thiết bị trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 tương tự bản Ultra, nhưng hệ thống camera sau sử dụng hai cảm biến 50 megapixel. Máy có giá khởi điểm từ 1.899 USD.

Đối với phân khúc điện thoại gập vỏ sò, Galaxy Z Flip 8 là thiết bị mỏng nhẹ nhất lịch sử hãng với độ mỏng 6,1 mm và trọng lượng 180 gram. Công nghệ Flex Titanium giúp gia cố màn hình chính 6,9 inch và màn hình ngoài 4,1 inch, khắc phục vấn đề hiển thị nếp gấp qua thời gian dài sử dụng.

Khác với dòng Fold, Z Flip 8 chạy chip Exynos 2600 được sản xuất trên tiến trình 2 nm, đi kèm viên pin 4.300 mAh. Cụm camera kép gồm cảm biến chính 50 megapixel và góc siêu rộng 12 megapixel nay được bổ sung thêm tính năng Horizontal Lock (khóa chân trời) hỗ trợ chống rung và giữ khung hình luôn thẳng.

Về phần mềm, toàn bộ dải sản phẩm mới xuất xưởng với giao diện One UI 9 trên nền tảng Android 17. Bộ công cụ Galaxy AI được tối ưu hóa cho màn hình gập, cung cấp các tính năng tự động hóa như Now Brief tóm tắt thông tin bảo mật hay Now Nudge gợi ý hành động thông minh. Hệ thống trí tuệ nhân tạo Gemini tích hợp trên 40 ứng dụng, cho phép người dùng thao tác qua màn hình ngoài bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Ông TM Roh, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngành hàng Trải nghiệm Di động của Samsung nhấn mạnh: "Khi AI ngày càng mang tính chủ động, thiết bị di động sẽ trở thành điểm chạm cá nhân hóa nhất để thấu hiểu và thích ứng với người dùng. Bằng việc thiết lập tiêu chuẩn mới cho điện thoại gập, chúng tôi đang mở ra kỷ nguyên trí tuệ mới cho nhiều người hơn".

Tại Việt Nam, các sản phẩm mở đặt trước từ ngày 22/7 đến 17/8 và giao hàng từ ngày 8/8/2026. Giá bán lẻ niêm yết cho bản bộ nhớ 256 GB cụ thể như sau: Galaxy Z Flip8 từ 31.990.000 đồng, Galaxy Z Fold8 từ 46.990.000 đồng và Galaxy Z Fold8 Ultra từ 52.990.000 đồng.

(Tổng hợp)

Ảnh: Anh Tú