Tối nay, Samsung sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked, giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới. Theo tin đồn, dù mang tên gọi "Ultra", Z Fold 8 Ultra nhiều khả năng lại đóng vai trò là bản nâng cấp trực tiếp của thế hệ Z Fold 7 ra mắt năm ngoái.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 mới là cái tên thu hút sự chú ý khi sở hữu thiết kế "dạng ngang" hoàn toàn mới.

Với tỷ lệ khung hình gập lại tương tự một cuốn hộ chiếu, máy sẽ mở ra màn hình trong rộng rãi, mang đến trải nghiệm tiệm cận một chiếc máy tính bảng.

Bên cạnh mảng smartphone gập, Samsung dự kiến cũng sẽ cập nhật dòng đồng hồ thông minh với Galaxy Watch 9 và Watch Ultra 2.

Đáng chú ý, trước sự bùng nổ của nền tảng Android XR thời gian gần đây, giới công nghệ đang chờ đợi sự xuất hiện của Samsung Galaxy Glasses - mẫu kính thông minh từng tốn nhiều giấy mực của báo giới.

Cách theo dõi trực tiếp sự kiện Galaxy Unpacked 2026

Người dùng có thể theo dõi trực tiếp các thiết bị mới ra mắt thông qua các kênh chính thức của Samsung bao gồm channel YouTube, website Samsung.com và trang tin Samsung Newsroom.

Sự kiện diễn ra trực tiếp tại London (Anh) vào lúc 14:00 giờ BST (20:00 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Các sản phẩm hứa hẹn ra mắt tại Galaxy Unpacked 2026

Galaxy Z Fold 8: Mẫu máy gập dáng ngang bị rò rỉ nhiều nhất thời gian qua. Khi gập lại, thiết bị có kiểu dáng gọn gàng như cuốn hộ chiếu và mở ra màn hình chính dạng chữ nhật tương tự iPad Mini.

Galaxy Z Fold 8 Ultra: Phiên bản kế nhiệm trực tiếp của Z Fold 7. Máy giữ nguyên dạng màn hình vuông vức khi mở nhưng được cải tiến mạnh mẽ về cụm 3 camera, dung lượng pin nâng lên 5.000 mAh và nếp gập gần như biến mất.

Galaxy Z Flip 8: Giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế của bản tiền nhiệm nhưng được tối ưu mỏng nhẹ hơn, đi kèm viền màn hình mỏng đáng kể. Các thông số về camera và dung lượng pin dự kiến giữ nguyên.

Galaxy Watch 9: Tiếp tục duy trì thiết kế mặt tròn bo góc, nhưng được trang bị chip Snapdragon Wear Elite giúp tăng tốc độ xử lý AI on-device và tiết kiệm pin.

Cảm biến 3-trong-1 BioActive thế hệ mới cũng hứa hẹn đo nhịp tim và theo dõi giấc ngủ chính xác hơn.

Galaxy Watch Ultra 2: Mẫu smartwatch siêu bền sở hữu màn hình độ sáng đỉnh lên tới 4.000 nits, chip Snapdragon Wear Elite, hỗ trợ 5G mở rộng cùng các gợi ý tập luyện, chăm sóc sức khỏe chuyên sâu dựa trên AI.

Samsung Galaxy Glasses: Thiết bị gây tò mò nhất tại sự kiện. Kính thông minh thế hệ mới chạy trên nền tảng Android XR, tích hợp sâu trợ lý Gemini AI và kết nối mượt mà với hệ sinh thái Galaxy.