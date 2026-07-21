Việc tối ưu hóa quyền riêng tư trên iPhone đôi khi cần sự rà soát kỹ lưỡng, thay vì chỉ áp dụng các thủ thuật phổ biến. Dưới đây là 7 cài đặt bảo mật cốt lõi được ChatGPT đề xuất, đặc biệt hữu ích khi làm việc tại quán cà phê, đi du lịch hoặc cho người khác mượn thiết bị.

1. Ẩn bản xem trước thông báo

Tính năng này ngăn người lạ đọc được nội dung tin nhắn, mã xác thực (OTP) hoặc thông báo ngân hàng hiển thị trên màn hình khóa. Hệ thống sẽ yêu cầu nhận diện khuôn mặt trước khi hiển thị chi tiết nội dung.

Vị trí: Cài đặt > Thông báo > Hiển thị bản xem trước.

Thiết lập: Chuyển sang Khi được mở khóa.

2. Khóa ứng dụng bằng Face ID

Hệ điều hành iOS hiện cho phép yêu cầu Face ID trước khi mở bất kỳ ứng dụng nào. Lớp bảo vệ này rất cần thiết cho các ứng dụng chứa thông tin nhạy cảm như Ghi chú (Notes), Ảnh (Photos) hoặc các phần mềm tài chính.

Vị trí: Nhấn giữ biểu tượng ứng dụng trên màn hình chính > Chọn Yêu cầu Face ID.

3. Rà soát quyền truy cập vị trí

Nhiều ứng dụng (như mua sắm, đánh giá nhà hàng) thường yêu cầu cấp quyền vị trí rộng hơn mức cần thiết. Việc thay đổi cài đặt giúp hạn chế phần mềm liên tục theo dõi lịch trình di chuyển.

Vị trí: Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Dịch vụ định vị.

Thiết lập: Đổi quyền truy cập của các ứng dụng thành Khi dùng Ứng dụng.

4. Bật Kiểm tra an toàn

Dù được thiết kế để nhanh chóng cắt đứt quyền chia sẻ trong các tình huống khẩn cấp, "Kiểm tra an toàn" cũng là một công cụ hiệu quả để rà soát lại xem bạn đang chia sẻ vị trí, hình ảnh và các quyền truy cập khác với những ai.

Vị trí: Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Kiểm tra an toàn.

5. Kiểm tra quyền của camera và micro

Nhiều ứng dụng ít sử dụng vẫn âm thầm giữ quyền truy cập micro và camera. Việc thu hồi quyền này giúp giới hạn chặt chẽ các phần mềm có thể tiếp cận phần cứng ghi âm, ghi hình của máy.

Vị trí: Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Camera hoặc Micro

6. Ẩn ứng dụng chứa dữ liệu cá nhân

Các ứng dụng chứa hồ sơ y tế, tài liệu công việc hoặc thông tin tài chính có thể được ẩn hoàn toàn khỏi màn hình chính và chuyển vào thư mục "Đã ẩn" có khóa bảo vệ trong Thư viện ứng dụng.

Vị trí: Nhấn giữ biểu tượng ứng dụng > Chọn Yêu cầu Face ID > Chọn Ẩn và Yêu cầu Face ID.

7. Bật Báo cáo bảo mật của ứng dụng

Báo cáo này cung cấp nhật ký chi tiết về tần suất các ứng dụng truy cập vào vị trí, camera, micro và kết nối mạng. Tính năng giúp người dùng dễ dàng phát hiện những phần mềm hoạt động bất thường hoặc đòi hỏi quá nhiều quyền.

Vị trí: Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Báo cáo bảo mật ứng dụng.

Hai tính năng bảo mật quan trọng ChatGPT bỏ sót

Dù đưa ra các khuyến nghị chuẩn xác, AI vẫn bỏ qua hai tính năng cốt lõi của Apple giúp bảo vệ thiết bị trước nguy cơ mất cắp:

Bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp: Tính năng này ngăn kẻ gian thay đổi mật khẩu Apple ID ngay cả khi chúng biết mật mã (Passcode) của máy. Khi không ở các địa điểm quen thuộc như nhà riêng hay nơi làm việc, iOS bắt buộc phải xác thực bằng Face ID và áp dụng độ trễ thời gian nếu có yêu cầu thay đổi tài khoản.

Vị trí: Cài đặt > Face ID & Mật mã > Bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp.

Vô hiệu hóa Trung tâm điều khiển ở màn hình khóa: Thao tác này khiến kẻ gian không thể vuốt màn hình để bật Chế độ máy bay nhằm ngắt kết nối mạng ngay khi vừa đánh cắp điện thoại, giúp chủ nhân có thêm thời gian định vị thiết bị.

Vị trí: Cài đặt > Face ID & Mật mã > Cho phép truy cập khi bị khóa > Tắt Trung tâm điều khiển.

(Theo Tom’s Guide)