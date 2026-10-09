Chính thức mở bán tại Việt Nam từ 18/8, giá loạt smartphone gập của Samsung là galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 và Z Flip8 đang có mức giảm từ 5 đến hơn 9 triệu đồng.

Chỉ sau gần 2 tháng, giá bộ ba sản phẩm smartphone gập của Samsung là Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 và Z Flip 8 đã giảm xuống mức dễ chịu hơn, để người dùng sở hữu.

Bộ ba sản phẩm điện thoại gập của Samsung giảm giá mạnh tại Việt Nam. Ảnh: Anh Tú

Với Galaxy Z Flip 8, giá niêm yết tại hệ thống Di Động Việt đang rẻ nhất ở mức 25.190.000 đồng; tiếp theo là Thế Giới Di Động với giá 26.390.000 đồng và 24hStore là 26.890.000 đồng. Trong khi đó, tại CellphoneS và Minh Tuấn Mobile mức giá của sản phẩm này lần lượt 27.490.000 đồng và 27.790.000 đồng.

Trong khi đó, với chiếc Z Fold 8, mức giá bán rẻ nhất của sản phẩm này thuộc về hệ thống Thế Giới Di Động với giá niêm yết 37.640.000 đồng, tiếp theo là 24hStore với 38.090.000 đồng. Tiếp theo là Di Động Việt đang bán với giá 39.990.000 đồng. Trong khi đó Minh Tuấn Mobile và CellphoneS đều bán ở mức 40.990.000 đồng.

Chiếc smartphone gập cao cấp nhất Z Fold 8 Ultra, tại 24hStore có giá niêm yết 44.890.000 đồng, Di Động Việt bán với giá 45.990.000 đồng, Thế Giới Di Động bán với giá 46.340.000 đồng. Cả Minh Tuấn Mobile và CellphoneS đều niêm yết ở mức giá trên 47 triệu đồng, chỉ lệch nhau 500.000 đồng, khi lần lượt là 47.990.000 đồng và 47.490.000 đồng.

Lấy giá rẻ nhất tại các hệ thống so với mức giá mở bán của Samsung đưa ra cho các dòng điện thoại gập này, có thể thấy Z Fold 8 Ultra đã có mức giảm cao nhất là 8.100.000 đồng, trong khi đó Z Fold 8 có mức giảm lên tới 9.350.000 đồng và Z Flip 8 có mức giảm 5.600.000 đồng.

Theo giới kinh doanh, động thái giảm giá điện thoại gập của Samsung từ các hệ thống bán lẻ được cho là để đón đầu chiếc iPhone gập Duo của Apple sắp tới, khi với mức giá gần 70 triệu đồng sẽ rất khó để nhiều người có thể sở hữu dòng điện thoại gập này. Trong khi đó, với mức giá đã “mềm” hơn trước, người dùng có thể dễ dàng sở hữu các sản phẩm Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 và Z Flip 8 hơn.