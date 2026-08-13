Pixel 11 Pro Fold được xem là đối thủ trực tiếp của dòng Galaxy Z Fold 8 vừa ra mắt vào tháng 7, đồng thời chuẩn bị cạnh tranh với iPhone Ultra - mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên được Apple dự kiến giới thiệu trong thời gian tới.

Pixel 11 Pro Fold trông giống hệt phiên bản tiền nhiệm. Ảnh: Google

Việc xuất hiện ở thời điểm nằm giữa hai đối thủ lớn khiến Pixel 11 Pro Fold trở thành một trong những smartphone màn hình gập đáng chú ý nhất năm nay.

Google không chỉ tập trung vào thiết kế mà còn muốn tạo khác biệt bằng khả năng xử lý AI, bảo mật và hệ sinh thái Gemini.

Pixel 11 Pro Fold sở hữu màn hình OLED Super Actua Flex 8 inch ở bên trong, tần số quét thích ứng 1-120 Hz, chip Tensor G6 kết hợp chip bảo mật Titan M3, pin 4.750 mAh, sạc có dây 30W và sạc không dây 25W.

Hệ thống camera sau gồm ba cảm biến với camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 10,5MP và camera telephoto 10,8MP hỗ trợ zoom quang học 5x.

Màn hình Super Actua 8 inch, thiết kế mỏng và bền hơn

Ở mặt ngoài, Pixel 11 Pro Fold được trang bị màn hình OLED Super Actua 6,5 inch, độ phân giải 1.080 x 2.342 pixel và mật độ điểm ảnh 399 PPI.

Màn hình hỗ trợ tần số quét từ 1 đến 120 Hz, mang lại khả năng hiển thị mượt mà trong các tác vụ từ đọc nội dung, xem video cho tới chơi game.

Độ sáng tối đa của màn hình ngoài có thể đạt 3.600 nit, dù mức này chỉ được duy trì trên một phần rất nhỏ của màn hình trong khoảng thời gian ngắn.

Với nội dung HDR, độ sáng 2.400 nit đã đủ để người dùng dễ dàng quan sát màn hình khi sử dụng ngoài trời.

Google cũng trang bị lớp kính ceramic có độ bền cao ở mặt trước nhằm tăng khả năng chống chịu trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất nằm ở màn hình bên trong. Pixel 11 Pro Fold sở hữu tấm nền OLED Super Actua Flex 8 inch, độ phân giải 2.076 x 2.152 pixel và mật độ điểm ảnh 372 PPI.

Màn hình này tiếp tục hỗ trợ tần số quét 1-120 Hz cùng độ sáng khoảng 2.400-3.600 nit.

Bên dưới lớp kính siêu mỏng Ultra Thin Glass là hệ thống bản lề bằng thép đa hợp kim kết hợp khung nhôm hợp kim cường độ cao đạt tiêu chuẩn hàng không vũ trụ.

Đây là thay đổi đáng kể so với thế hệ smartphone màn hình gập đời đầu, vốn thường bị đánh giá là dễ hư hỏng và yêu cầu người dùng phải cẩn thận trong thao tác đóng mở.

Google dường như đã giải quyết phần lớn những hạn chế đó trên Pixel 11 Pro Fold. Máy có thiết kế được tinh chỉnh để vừa mỏng vừa chắc chắn, dù chưa đạt độ mỏng ấn tượng như Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Khi gập lại, máy có kích thước 155,2 x 76 x 10,1mm. Khi mở hoàn toàn, độ dày giảm xuống chỉ còn 5mm. Trọng lượng của thiết bị là 239g.

Pixel 11 Pro Fold sử dụng kính ceramic bền ở mặt trước, mặt lưng composite phủ mờ và khung nhôm cấp độ hàng không vũ trụ.

Máy đạt chuẩn IP68 về khả năng chống bụi và nước, đồng thời mặt lưng có lớp phủ hạn chế bám dấu vân tay.

Người dùng tại phần lớn thị trường có thể lựa chọn hai màu Olive và Obsidian.

HiLight: Đèn thông báo mới ở mặt lưng

Một trong những điểm mới dễ nhận thấy trên Pixel 11 Pro Fold là vòng tròn xuất hiện ở mặt lưng máy. Đây là tính năng HiLight, trước đó từng được đồn đoán với tên gọi Pixel Glow.

Hãy cùng chào đón HiLight. Ảnh: Google

HiLight hoạt động như một hệ thống thông báo trực quan. Khi có thông báo mới, vòng tròn này sẽ phát sáng để thu hút sự chú ý của người dùng.

Nhờ đó, người dùng có thể nhận biết có thông báo mà không cần liên tục kiểm tra màn hình.

Đây là một thay đổi nhỏ nhưng có thể mang lại trải nghiệm tiện dụng hơn, đặc biệt khi điện thoại đang được đặt úp hoặc người dùng không muốn bật màn hình liên tục.

Pin 4.750 mAh, RAM 16GB và bộ nhớ lên tới 1TB

Google cho biết Pixel 11 Pro Fold có thể hoạt động hơn 24 giờ cho mỗi lần sạc. Máy sử dụng viên pin dung lượng 4.750 mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 30W hoặc cao hơn. Theo Google, thiết bị có thể sạc tới 50% trong khoảng 30 phút.

Với sạc không dây, Pixel 11 Pro Fold hỗ trợ công suất tối đa 25W thông qua hệ thống Pixelsnap.

Để phục vụ các tác vụ AI ngày càng phức tạp, Google trang bị tới 16GB RAM cho Pixel 11 Pro Fold. Người dùng có thể lựa chọn bộ nhớ trong 256GB, 512GB hoặc 1TB.

Hai phiên bản dung lượng cao sử dụng công nghệ Zoned UFS, giúp cải thiện hiệu suất lưu trữ. Công nghệ này tổ chức dữ liệu thành những vùng logic cụ thể thay vì ghi dữ liệu một cách ngẫu nhiên, qua đó có thể nâng cao tốc độ và hiệu quả xử lý của bộ nhớ flash.

Tensor G6 không chạy đua sức mạnh, tập trung vào AI và bảo mật

Pixel 11 Pro Fold được trang bị chip Tensor G6 do chính Google phát triển. Giống các thế hệ Tensor trước đây, Tensor G6 không được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với những chip Snapdragon hay Dimensity cao cấp nếu chỉ xét về sức mạnh xử lý thuần túy.

Thay vào đó, Google tập trung tối ưu Tensor G6 cho AI và bảo mật. Đi kèm con chip này là bộ xử lý bảo mật Titan M3, đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu và thiết bị.

Camera chưa tạo đột phá về phần cứng nhưng bù đắp bằng AI

Hệ thống camera sau của Pixel 11 Pro Fold gồm ba camera. Camera chính 48MP có khẩu độ f/1.7 và cảm biến ảnh kích thước 1/1,56 inch. Camera góc siêu rộng có độ phân giải 10,5MP, khẩu độ f/2.2 và cảm biến 1/3,4 inch.

Nhìn chung, đây là một sản phẩm ấn tượng gia nhập thế giới điện thoại gập. Ảnh: Google

Camera telephoto 5x có độ phân giải 10,8MP, khẩu độ f/3.1 và cảm biến 1/3,2 inch. Cả ba camera sau đều hỗ trợ Super Zoom tối đa 30x.

Xét riêng thông số phần cứng, hệ thống camera này không thực sự nổi bật so với một số đối thủ. Chẳng hạn, Honor Magic V6 sở hữu camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 50MP, camera telephoto 64MP và camera selfie 20MP.

Google vì vậy tiếp tục dựa nhiều vào thế mạnh xử lý ảnh bằng phần mềm. Pixel 11 Pro Fold hỗ trợ hàng loạt tính năng như Magic Capture, Camera Coach, Add Me, Macro Focus, Night Sight và Astrophotography.

Camera trước có độ phân giải 10MP, trong khi camera đặt trên màn hình bên trong cũng đạt 10MP.

Đáng chú ý, người dùng có thể tận dụng tính năng Edit with Ask Photos, công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI cho phép thay đổi hình ảnh thông qua câu lệnh bằng văn bản hoặc giọng nói thay vì phải thao tác thủ công với các thanh điều chỉnh.

Về quay video, cả camera trước và sau đều có thể ghi hình 4K ở tốc độ tối đa 60 khung hình/giây.

Máy hỗ trợ quay slow-motion tới 240 khung hình/giây, HDR 10-bit, Night Sight Video, Macro Focus Video và zoom kỹ thuật số video tối đa 20x.

Hệ thống chống rung kết hợp giữa chống rung quang học và xử lý bằng phần mềm.

Pixel 11 Pro Fold cũng hỗ trợ quay timelapse 4K có chống rung, bao gồm cả chế độ chụp thiên văn và Night Sight. Về âm thanh, máy hỗ trợ ghi âm stereo, giảm tiếng gió, tăng cường giọng nói và zoom âm thanh.

Gemini biến Pixel 11 Pro Fold thành smartphone tập trung vào AI

AI tiếp tục là một trong những trọng tâm của Google trên Pixel 11 Pro Fold. Người dùng trên toàn cầu có thể tiếp cận hệ sinh thái Gemini với khả năng suy luận dựa trên đám mây thông qua Gemini Intelligence, xử lý nhanh ngay trên thiết bị với Gemini Nano và tương tác bằng giọng nói tự nhiên thông qua Gemini Live.

Một loạt ứng dụng Gemini chuyên dụng cũng được tích hợp để mở rộng khả năng hỗ trợ AI trên điện thoại.

Tại một số thị trường như Mỹ, người dùng còn được trải nghiệm Magic Cue, trợ lý thông minh có khả năng chủ động đưa ra thông tin liên quan, dữ liệu cá nhân và đề xuất hành động ngay khi người dùng đang nhập liệu, gọi điện hoặc tìm kiếm.

Circle to Search cho phép người dùng tìm kiếm bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên màn hình chỉ bằng một thao tác đơn giản.

Live Translate hỗ trợ dịch ngôn ngữ theo thời gian thực, trong khi Call Assist có thể sàng lọc cuộc gọi đến và hỗ trợ người dùng trong quá trình trò chuyện.

Google cũng cam kết cung cấp 7 năm cập nhật hệ điều hành, bản vá bảo mật và các bản cập nhật Pixel Drop.

Pixel 11 Pro Fold được bán ra với Android 17 ngay khi xuất xưởng, giúp thiết bị trở thành một trong những smartphone đầu tiên được hưởng lợi từ phiên bản hệ điều hành mới.

Pixel 11 Pro Fold hỗ trợ Dual SIM với một khe Nano SIM vật lý kết hợp eSIM. Ảnh: Google

Tính năng Theft Protection sử dụng AI ngay trên thiết bị kết hợp với cảm biến chuyển động để phát hiện những hành vi giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Khi nhận thấy chuyển động bất thường, máy có thể tự động khóa màn hình ngay cả khi không có kết nối mạng.

Bên trong thiết bị là hệ thống cảm biến gồm cảm biến tiệm cận, cảm biến ánh sáng môi trường, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, từ kế, áp kế và cảm biến hiệu ứng Hall.

Các cảm biến này giúp thiết bị xác định chính xác hướng, áp suất khí quyển cũng như trạng thái đóng mở của máy.

Pixel 11 Pro Fold hỗ trợ Dual SIM với một khe Nano SIM vật lý kết hợp eSIM. Máy có loa stereo, 3 microphone tích hợp với khả năng giảm tiếng ồn nền và hỗ trợ Spatial Audio nhằm tạo không gian âm thanh sống động hơn.

Trong hộp bán lẻ, người dùng sẽ nhận được Pixel 11 Pro Fold, cáp USB-C to USB-C dài 1 mét hỗ trợ USB 2.0 và que lấy SIM.

Giá Pixel 11 Pro Fold từ 1.899 USD

Google cung cấp Pixel 11 Pro Fold với ba tùy chọn bộ nhớ. Phiên bản 256GB có giá 1.899 USD, bản 512GB có giá 2.019 USD, trong khi phiên bản cao cấp nhất với 1TB có giá 2.249 USD.

Đây rõ ràng không phải mức giá dễ tiếp cận, đặc biệt trong bối cảnh thị trường smartphone màn hình gập ngày càng cạnh tranh.

Tuy nhiên, mức giá khởi điểm vẫn thấp hơn ngưỡng 2.000 USD – một cột mốc tâm lý quan trọng đối với dòng điện thoại màn hình gập cao cấp.

(Theo PhoneArena, TechCrunch)