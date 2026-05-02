Theo Báo cáo toàn cảnh ngành Game Việt Nam 2025, Việt Nam hiện là quốc gia sở hữu lượng lượt tải dẫn đầu thế giới ở ba dòng game Mobile chủ lực: Simulation, Puzzle và Arcade.

Game mobile Việt Nam ngày càng ảnh hưởng đến toàn cầu. Ảnh: Lê Mỹ

Dữ liệu từ Sensor Tower ghi nhận một cột mốc quan trọng khi Việt Nam hiện chiếm tới 10,93% tổng lượt tải toàn cầu đối với các dòng game Simulation, Puzzle và Arcade. Với quy mô xấp xỉ 3,3 tỷ lượt tải, Việt Nam đã vượt qua các thị trường lớn như Trung Quốc (8,48%), Hong Kong (8,28%) và Mỹ (7,20%) để giữ vị trí số 1 thế giới ở phân khúc này.

Sự áp đảo về số lượng gắn liền với vai trò của các nhà phát hành tiêu biểu như ABI Games Studio, Falcon Game Studio, Amanotes, iKame - Zego Studio hay XGame Studio. Kết quả này phản ánh năng lực cung ứng nội dung số mạnh mẽ của Việt Nam trong chuỗi giá trị trò chơi di động toàn cầu.

Báo cáo của GameGeek cho thấy một xu hướng chuyển dịch rõ rệt, thay vì tập trung vào các sản phẩm Hyper-casual có vòng đời ngắn, các nhà phát triển Việt đang ưu tiên nguồn lực cho Simulation, Puzzle và Arcade - những thể loại có chiều sâu và khả năng giữ chân người dùng tốt hơn.

Bộ ba thể loại này chiếm tới 66% tổng lượt tải của các game có nguồn gốc từ Việt Nam. Đáng chú ý, 78% lượng người dùng mới trong năm qua đến từ các sản phẩm đã phát hành trước năm 2025.

Điều này chứng minh các studio nội địa đã làm chủ được kỹ thuật vận hành dài hạn (Live-ops), tạo ra doanh thu ổn định từ tệp khách hàng trung thành thay vì chỉ phụ thuộc vào việc ra mắt sản phẩm mới liên tục.

Dòng game Puzzle thế hệ mới (như các thể loại Screw, Match Pair, Sort hay Block) đang trở thành động lực tăng trưởng tài chính quan trọng, đóng góp tới 38% tỷ trọng doanh thu IAP (In-App Purchase - Mua hàng trong ứng dụng).

Mặc dù quy mô doanh thu mua hàng trong ứng dụng của Việt Nam vẫn còn dư địa để phát triển so với thế giới, nhưng tốc độ tăng trưởng các dòng game thế hệ mới này lại ghi nhận con số ấn tượng là 83,04%.

Sự bứt phá này đến từ việc 73% studio Việt đã chuyển đổi sang mô hình Hybrid monetization (kết hợp IAP và quảng cáo). Việc tối ưu hóa doanh thu trên mỗi người dùng (ARPU) theo tiêu chuẩn quốc tế đã giúp Việt Nam gia tăng sức hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài.