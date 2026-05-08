Từ ngày 19 – 25/4/2026, các chi nhánh, nhà máy và đơn vị của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đồng loạt triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Trái Đất 2026 với thông điệp “Hãy để mỗi ngày là Ngày Trái Đất”.

Cán bộ, công nhân viên C.P. Việt Nam dọn vệ sinh tại khu vực gần nhà máy.

Theo C.P. Việt Nam, chương trình được tổ chức tại hơn 28 điểm trên cả nước, ghi nhận hơn 2.000 kg rác thải được thu gom sau một tuần triển khai. Các hoạt động chính gồm dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan tại nơi làm việc, khu dân cư, tuyến đường gần nhà máy, kho bãi, khuôn viên sản xuất và một số khu vực ven biển.

Làm sạch môi trường tại nơi làm việc và sinh sống

Đại diện C.P. Việt Nam cho biết, hoạt động hưởng ứng Ngày Trái Đất năm nay được tổ chức theo điều kiện thực tế của từng chi nhánh, đơn vị, thay vì tập trung tại một địa điểm. Cách làm này giúp chương trình được triển khai đồng thời ở nhiều khu vực và phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

Các địa điểm trải rộng tại Hà Nội, Đồng Nai, Quảng Trị, Vĩnh Long, TP HCM, Lâm Đồng, Tây Ninh và một số địa phương khác. Tại mỗi nơi, cán bộ, công nhân viên C.P. Việt Nam phối hợp với chính quyền, lực lượng địa phương dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, thu gom rác sinh hoạt, chai nhựa, bao bì và các vật dụng thải bỏ.

Cán bộ, công nhân viên C.P. Việt Nam dọn vệ sinh tại khu vực gần nhà máy.

Hoạt động thu gom rác được triển khai tại nhiều tuyến đường, khu dân cư và khu vực sản xuất.

Ở các tuyến đường quanh nhà máy, khu dân cư và khu vực sản xuất, hoạt động dọn vệ sinh góp phần cải thiện cảnh quan, giảm rác thải tồn đọng. Tại một số khu vực ven biển, các đội hình tập trung làm sạch bãi biển, thu gom rác thải nhựa và các vật dụng bị bỏ lại. Sau khi thu gom, rác được tập kết, phân loại và chuyển cho đơn vị chuyên trách xử lý theo quy trình.

Nhân viên C.P. Việt Nam cùng người dân địa phương làm sạch khu vực ven biển.

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Bên cạnh hoạt động dọn vệ sinh, C.P. Việt Nam còn trao tặng bảng thông báo, bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường tại một số địa phương. Các bảng tuyên truyền được đặt tại khu vực công cộng, tuyến đường hoặc nơi tập trung dân cư nhằm nhắc nhở người dân bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung và hạn chế rác thải nhựa.

C.P. Việt Nam tặng bảng tuyên truyền nhằm nhắc nhở người dân giữ vệ sinh chung và hạn chế rác thải nhựa.

Đại diện C.P. Việt Nam cho biết chương trình không chỉ dừng ở hoạt động làm sạch môi trường trong một tuần lễ, mà còn hướng đến việc hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên và cộng đồng xung quanh.

Hơn 2 tấn rác được thu gom trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Trái Đất tại C.P. Việt Nam.

“Chúng tôi tin rằng bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là nghĩa vụ chung của toàn xã hội. Thông qua chương trình, C.P. Việt Nam mong muốn lan tỏa thông điệp ‘Hãy để mỗi ngày là Ngày Trái Đất’, góp phần hình thành thói quen sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Theo C.P. Việt Nam, việc tổ chức đồng loạt tại nhiều chi nhánh, đơn vị là cách đưa trách nhiệm môi trường vào hoạt động thường ngày. Từ tuyến đường quanh nhà máy, khuôn viên sản xuất, khu dân cư đến khu vực ven biển, những hoạt động cụ thể cho thấy việc bảo vệ môi trường có thể bắt đầu từ các hành động nhỏ và được duy trì thường xuyên.

(Nguồn: C.P. Việt Nam)