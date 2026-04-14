Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Thùy Trang (SN 1977, ngụ phường An Lạc, TPHCM) cùng 6 đồng phạm về các tội “Gây ô nhiễm môi trường” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

"Lớp vỏ" hoàn hảo của nữ quái

Theo cơ quan chức năng, qua công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) phát hiện Lê Thị Thùy Trang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu một đường dây tội phạm môi trường quy mô đặc biệt lớn. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đơn vị đã xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM để điều tra, làm rõ.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh: CA

Lấy lời khai đối tượng Lê Thị Thùy Trang. Ảnh: CA

Qua điều tra, Ban chuyên án xác định, để che giấu hoạt động, Trang không trực tiếp đứng tên mà thuê người làm đại diện pháp luật cho 4 công ty, gồm: Công ty TM DV Môi trường Thịnh Phát, Công ty DV Môi trường Thịnh Phát, Vận chuyển An Bình và Môi trường Đất Xanh Miền Nam.

Dưới sự chỉ đạo của Trang, các công ty này chào mời các doanh nghiệp dệt nhuộm, thuộc da, sản xuất giấy, thủy sản… với mức giá xử lý chất thải “siêu rẻ”. Nhờ có đầy đủ giấy phép và chức năng xử lý môi trường, “hệ sinh thái” này dễ dàng ký kết hàng loạt hợp đồng có giá trị lớn.

Tuy nhiên, thay vì đưa chất thải về nhà máy để xử lý theo đúng quy trình, Trang chỉ đạo đàn em thực hiện các “động tác giả”.

Một trong các địa điểm đổ chất thải trực tiếp ra môi trường. Ảnh: CA

Chất thải sau khi thu gom được các tài xế chở thẳng đến những khu vực vắng vẻ tại TPHCM, Đồng Tháp, Tây Ninh để đổ trộm hoặc chôn lấp dưới hình thức san lấp mặt bằng, với khối lượng khoảng 25–30 tấn mỗi chuyến. Thậm chí, một số chuyến còn được đưa về kho bãi của Công ty Đất Xanh Miền Nam để “lưu kho” tạm thời nhằm đối phó kiểm tra, sau đó tiếp tục mang đi đổ trộm khi đêm xuống.

Để hợp thức hóa dòng tiền và che mắt cơ quan thuế, Trang đã mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống từ Công ty Thành Lập, với chi phí từ 3,2–6% trên tổng giá trị.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định hơn 20.160 tấn bùn thải, xỉ than, bột đá… mà nhóm của Trang xả ra môi trường đều là chất thải rắn chưa qua xử lý, gây nguy hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái.

Huy động 100 cảnh sát khám xét khẩn cấp

Sau thời gian dài xác lập chuyên án, cuối tháng 3/2026, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.HCM đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp 6 địa điểm.

Chất thải đổ trực tiếp ra môi trường. Ảnh: CA

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 50.000 USD, gần 2 tỷ đồng tiền mặt, hàng chục sổ đỏ cùng số lượng lớn tài liệu, chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động phi pháp. Đồng thời, 23 người đã được đưa về làm việc để phục vụ điều tra.

Lực lượng chức năng thu mẫu tại các điểm để giám định.





Đến nay, cơ quan công an đã xác định 11 địa điểm mà đường dây này thực hiện hành vi đổ thải trái phép, với tổng khối lượng hơn 20.160 tấn chất thải rắn.

Công an khám xét, thu giữ tiền mặt và nhiều vật chứng tại nơi ở của Lê Thị Thùy Trang. Ảnh: CA.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm của các chủ nguồn thải và những đối tượng liên quan.

Cục Cảnh sát môi trường khuyến cáo các doanh nghiệp cần thận trọng, lựa chọn đơn vị xử lý chất thải uy tín. Mọi hành vi đổ thải, san lấp trái phép vì lợi nhuận sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhằm bảo vệ môi trường sống.