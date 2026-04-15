Hiện Cục Cảnh sát môi trường – Bộ Công an phối hợp cùng Công an TPHCM mở rộng điều tra các cá nhân, các doanh nghiệp liên quan đến Lê Thị Thùy Trang (SN 1977, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân và các pháp nhân do “bà trùm” rác thải này điều phối.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Thùy Trang cùng 6 người khác về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại Điều 235 và tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự. Cơ quan CSĐT đã làm rõ về hành vi của Trang và các đối tượng liên quan.

“Bà trùm” chuyên xử lý rác thải giá siêu rẻ

Theo Ban chuyên án (gồm có Cục Cảnh sát môi trường, Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM), Lê Thị Thùy Trang là người đứng sau hàng loạt công ty chuyên tiếp nhận, xử lý chất thải ở khu vực phía Nam nhưng làm ăn phi pháp để thu lợi bất chính và có nhiều chiêu thức tinh vi để hoạt động, đối phó cơ quan chức năng.

Công an khám xét nơi ở của Lê Thị Thùy Trang và thu giữ tài sản. Ảnh: CA

Lê Thị Thùy Trang cùng 6 đồng phạm bị khởi tố về 2 tội danh “Gây ô nhiễm môi trường” và “Mua bán trái phép hóa đơn”. Ảnh: CA

Điều tra làm rõ, Trang thành lập và điều hành hoạt động của các công ty nhưng không đứng tên mà thuê, chỉ đạo nhân viên đứng tên người đại diện pháp luật, gồm các công ty như: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Thương mại Vận chuyển An Bình, Công ty TNHH Môi trường Đất Xanh Miền Nam. Trang sử dụng vỏ bọc là các công ty được cấp giấy phép về môi trường, có chức năng xử lý chất thải, để ký hợp đồng xử lý chất thải với giá “siêu rẻ” với nhiều đối tác tại TPHCM và các tỉnh thành phía Nam, kết hợp với các công ty thu gom, vận chuyển chất thải, tạo thành một mô hình khép kín trong “hệ sinh thái”.

Công an khám xét nhiều địa điểm, thu giữ tài liệu, vật chứng để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CA

Theo đó, Trang cùng các nhân viên tìm kiếm nguồn khách hàng là các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất giấy, dệt nhuộm, thuộc da, sản xuất đá granite, chế biến thủy sản, nước giải khát… ở TPHCM và các tỉnh thành phía Nam. Bà trùm này sẽ thoả thuận về việc xử lý chất thải rắn thông thường như: bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, xỉ than, bột đá… với giá cả siêu rẻ.

Sau đó, Trang chuyển thông tin về khách hàng, giá, chất thải cần xử lý… cho Nguyễn Thị Tuyết Nhung, là kế toán kiêm thủ quỹ cho 3 công ty gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Thương mại Vận chuyển An Bình. Nhung soạn hợp đồng nguyên tắc để các giám đốc thuê, ký hợp đồng với khách hàng. Nhung tiếp tục chuyển thông tin liên hệ của khách đến Nguyễn Văn Hiệp, là nhân viên thân tín nhất của Trang và là người thay mặt bà trùm điều hành chính.

Hiệp sẽ liên hệ với khách hàng rồi sắp xếp lịch trình cho các tài xế đến nhận chất thải để vận chuyển. Cuối cùng, Nhung sẽ xuất hóa đơn cho các khách hàng chủ thải để thanh toán công nợ cho các công ty.

Chiêu thức tận thu từ rác

Theo chỉ đạo của Trang thông qua Hiệp, các tài xế lấy chất thải nhưng bỏ qua khâu xử lý mà trực tiếp vận chuyển, với 25 – 30 tấn/chuyển, đi đến các điểm đổ thải bằng cách chôn, san lấp mặt bằng…

Công ty TNHH Môi trường Đất Xanh Miền Nam, một trong các doanh nghiệp mà Lê Thị Thùy Trang đứng sau để điều hành. Ảnh: CA

Hoặc cũng có khi các tài xế làm “động tác giả” để qua mắt cơ quan chức năng bằng cách chở chất thải về Công ty Đất Xanh Miền Nam (có chức năng xử lý chất thải). Theo quy trình thì việc xử lý chất thải là 45 ngày, nhưng thực tế các nhân viên đã không xử lý hoặc chỉ xử lý nhưng chưa đạt chuẩn, phối trộn rồi vận chuyển đi đến các điểm đổ thải.

Có khi đường dây của Trang bán rác thải chưa qua xử lý cho các khách hàng có nhu cầu bón cây, san lấp mặt bằng… nhằm thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra cho thấy, để hợp thức hóa chứng từ, cân đối kế toán sổ sách, Trang tinh vi khi dùng các công ty của mình ký hợp đồng xử lý rác thải cho Công ty Thành Lập. Bằng cách này, Trang mua hàng trăm tờ hóa đơn GTGT của Công ty Thành Lập với chi phí từ 3,2 – 6%/tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn chưa thuế, nhưng thực tế không có hàng hóa kèm theo.

Các địa điểm chôn lấp rác thải không qua xử lý. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT làm rõ, từ năm 2024 đến nay, Trang chỉ đạo nhân viên đổ trực tiếp chất thải không qua xử lý tại 11 điểm trên địa bàn TPHCM và các tỉnh thành như: Đồng Tháp, Tây Ninh,… với tổng khối lượng theo sổ sách nhân viên ghi nhận là hơn 20.000 tấn.

Kết luận giám định tư pháp của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an và của Giám định viên tư pháp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM xác định, các mẫu chất thải thu tại các địa điểm Trang chỉ đạo nhân viên đổ thải trái phép đều là chất thải rắn, phải được xử lý trước khi thải ra môi trường.

Cơ quan chức năng lấy mẫu rác thải để giám định nhằm có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật. Ảnh: CA

Như đã thông tin, để khám phá đường dây này, Ban chuyên án đã huy động 100 trinh sát viên, điều tra viên khám xét 6 địa điểm tại TPHCM và tỉnh Đồng Tháp. Công an đã đưa 23 người về làm việc, làm rõ vai trò và đến nay khởi tố 7 người. Ngoài ra, công an thu giữ lượng tang vật gồm: hơn 50.000 USD, 2 tỷ đồng, hàng chục cuốn sổ đỏ… cùng nhiều máy móc, tài liệu là hồ sơ pháp nhân, hợp đồng, phiếu thu chi, sổ sách, chứng từ kế toán….