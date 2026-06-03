Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 3 đối tượng dùng hóa chất 6-Benzylaminopurine (thường gọi là 'nước kẹo') để sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ bán ra thị trường.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 6,39 tấn giá đỗ thành phẩm và giá đỗ đang trong quá trình sản xuất.

Các đối tượng khai nhận đã sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine ( 6-BAP) để kích thích giá đỗ phát triển nhanh, hạn chế hư hỏng trong quá trình bảo quản, vận chuyển.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, đường dây này sản xuất và tiêu thụ gần 1.000 tấn giá đỗ ngậm hóa chất này.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ ngậm hóa chất. Ảnh: Bảo Anh

Hóa chất bị cấm tuyệt đối trong thực phẩm

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên công nghệ hóa thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, 6-BAP là chất kích thích tăng trưởng tế bào thực vật mạnh. Chất này giúp cây trồng sinh trưởng nhanh, kích thích phân chia tế bào để ra nhánh, đâm chồi, tăng cường ra hoa và làm trái cây to hơn.

Tại Việt Nam, 6-BAP không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Chất kích thích này bị cấm tuyệt đối sử dụng cho thực phẩm hoặc cho con người, kể cả dưới dạng bôi lên da.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết, dù chất trên không gây ra các triệu chứng ngộ độc cấp tính ngay lập tức nhưng với những nhóm đối tượng nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, khi ăn phải thực phẩm chứa chất này có thể bị buồn nôn, chóng mặt.

Các chuyên gia nhấn mạnh, nếu sử dụng thường xuyên và tích tụ lâu dài trong cơ thể, hậu quả sẽ cực kỳ khôn lường. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, 6-BAP đi vào cơ thể với lượng lớn có thể đe dọa tính mạng.

Đối với phụ nữ mang thai, nếu hít phải hoặc tiếp xúc qua da lâu dài với 6-BAP sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi, gây nguy cơ sinh con nhẹ cân, não úng thủy và các dị tật bẩm sinh khác.

Đặc biệt, nếu chất này đi vào cơ thể người thường xuyên sẽ tác động tiêu cực đến cơ quan sinh sản và các tế bào đang trong giai đoạn trưởng thành. Đối với trẻ nhỏ, việc tiêu thụ thực phẩm chứa chất kích thích tăng trưởng như 6-BAP có thể kích thích cơ thể phát triển bất thường, dẫn đến tình trạng dậy thì sớm.

Nguy hiểm hơn, nếu chúng xâm nhập vào sâu trong cơ thể, đi vào gan và thận sẽ gây suy giảm chức năng của các cơ quan này, hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh lý nền về gan, thận vốn có của người bệnh.

Vị chuyên gia cũng hướng dẫn bà nội trợ phân biệt giá ủ tự nhiên và được tẩm hóa chất. Theo đó, những loại giá đỗ được ủ bằng hóa chất 6-BAP sẽ béo, mập hơn, trắng hơn và không có rễ; giá lên tự nhiên sẽ gầy hơn, rễ mọc dài.