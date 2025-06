Chiều 18/6, đại diện Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết, trong 30 ngày (từ 15/5 - 14/6), CSGT toàn quốc đã xử lý 1.193 tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông. Trong đó, 2 hành vi vi phạm chủ yếu là vượt đèn đỏ và đi ngược chiều.

CSGT Hà Nội xử lý tài xế vi phạm. Ảnh: Đình Hiếu

Đáng chú ý, trong số này có 4 trường hợp tài xế xe ôm công nghệ vi phạm nồng độ cồn và 3 tài xế dương tính với ma túy. Ngoài ra, đối tượng vi phạm là người giao hàng cũng chiếm tỷ lệ vi phạm cao, với các lỗi: Chở hàng cồng kềnh, che lấp biển số...

"Ngoài việc xử lý vi phạm với tài xế, CSGT còn gửi 38 văn bản đề nghị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển công nghệ", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Cảnh sát ghi hình tài xế xe ôm công nghệ đi trên vỉa hè. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện của Cục CSGT cho biết thêm, để "mạnh tay" xử lý các tài xế xe ôm công nghệ, shipper vi phạm luật giao thông, một số Phòng CSGT Công an các địa phương đã áp dụng cách làm mới, xử lý triệt để vi phạm như Hà Nội.

Các đội CSGT thuộc Công an Hà Nội đã sử dụng camera để ghi hình nhằm xử lý phạt nguội, các tổ ghi hình lưu động thường xuyên có mặt ở các nơi tập trung nhiều tài xế xe ôm công nghệ, shipper như cổng bến xe, bệnh viện, ngã tư lớn...

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thêm, thời gian tới, Công an các địa phương sẽ tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là các tài xế xe ôm công nghệ, shipper vi phạm.