Cập nhật tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển Chính phủ số sau ngày 1/7 - thời điểm các địa phương trên cả nước chính thức vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành điểm “một cửa số” tập trung, duy nhất của quốc gia.

Cụ thể, trên cơ sở được hướng dẫn, các địa phương đã tập trung triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện đóng giao diện Cổng dịch vụ công cấp tỉnh. 34/34 địa phương đã hoàn thành công bố, công khai danh mục thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn; đóng giao diện Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

Đồng thời, hồ sơ thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đã đồng bộ thông tin lên Cổng Dịch vụ công quốc gia và thực hiện kiểm thử thành công đăng nhập một lần từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, thanh toán trực tuyến...

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp 4.788 thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến.

Việc triển khai Cổng Dịch vụ công trực tuyến là điểm “một cửa số” giúp người dân, doanh nghiệp chỉ cần nhớ và truy cập một địa chỉ duy nhất dichvucong.gov.vn, không chỉ thuận tiện cho người dùng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, mà còn giúp họ tránh bị lừa đảo qua các trang web giả mạo. Việc này cũng bảo đảm công khai, minh bạch, theo dõi, giám sát, đánh giá được toàn bộ quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính bằng dữ liệu theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương.

Đáng chú ý, theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công trực tuyến hiện đã công khai toàn bộ 6.358 thủ tục hành chính, trong đó có 4.788 thủ tục hành chính đã tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tính từ ngày 1/7 đến ngày 18/7, số hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công trực tuyến là 1.273.272 hồ sơ, trong đó 901.338 hồ sơ trực tuyến gửi từ địa phương, chiếm 70,8%; các bộ là 371.934 hồ sơ trực tuyến, chiếm 29,2%. Số giao dịch thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến trong 18 ngày đầu tháng 7 là 321.056 giao dịch, với tổng số tiền hơn 388 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Thành ủy Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành kết nối kỹ thuật giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng; đã cung cấp 4 dịch vụ công trực tuyến của Đảng trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến, liên quan đến các hoạt động: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức, tạm thời; đóng đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi cư trú.

Cũng từ ngày 1/7, các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã của 34 tỉnh, thành phố đã vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đã đi vào ổn định với 1.458.780 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó trực tuyến là 901.338 hồ sơ, chiếm 61,8%; hồ sơ trực tiếp nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công là 557.442 hồ sơ, chiếm 38,2%.

Cập nhật tình hình thực hiện cung ứng dịch vụ công ích hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, Bộ KH&CN cho biết, trong tháng 7, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Vietnam Post đã tiếp tục thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tại các điểm giao dịch và tổ chức lưu động đến địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp, khu dân cư. Trong thời gian từ ngày 26/6 đến 24/7, Vietnam Post đã tiếp nhận và chuyển trả được hơn 17.516 kết quả cho các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến.

Cùng với việc tiếp tục triển khai mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến tại Hà Nội và điểm hướng dẫn, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhiều tỉnh, thành phố khác, thời gian qua, Vietnam Post cũng đã ký kết hợp đồng và cung cấp dịch vụ luân chuyển hồ sơ giữa Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND phường/xã trên toàn quốc.