Hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk đã sẵn sàng, như lời tri ân nhẹ nhàng mà ý nghĩa gửi đến triệu trái tim đang hướng về Tổ quốc trong ngày hội non sông.
Vinamilk đã tiếp thêm năng lượng cho niềm tự hào Việt Nam bằng việc triển khai hệ thống tiếp ứng dinh dưỡng tại 15 điểm trọng yếu, trải dài các tuyến đường Lê Trực, Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Quán Thánh, Phan Đình Phùng - nơi hàng chục nghìn người dân và lực lượng tham gia diễu binh - diễu hành tập kết và di chuyển.
Các gian hàng Vinamilk hoạt động liên tục trong ba ngày cao điểm: 27/8, 30/8 và 2/9, góp phần giữ vững thể lực và tinh thần cho lực lượng tham gia và người dân đứng chờ, cổ vũ trong thời tiết lúc mưa lúc nắng.