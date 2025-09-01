Vinamilk đã tiếp thêm năng lượng cho niềm tự hào Việt Nam bằng việc triển khai hệ thống tiếp ứng dinh dưỡng tại 15 điểm trọng yếu, trải dài các tuyến đường Lê Trực, Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Quán Thánh, Phan Đình Phùng - nơi hàng chục nghìn người dân và lực lượng tham gia diễu binh - diễu hành tập kết và di chuyển.

Các gian hàng Vinamilk hoạt động liên tục trong ba ngày cao điểm: 27/8, 30/8 và 2/9, góp phần giữ vững thể lực và tinh thần cho lực lượng tham gia và người dân đứng chờ, cổ vũ trong thời tiết lúc mưa lúc nắng.

15 điểm tiếp ứng sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk dọc các tuyến đường trọng điểm

Vinamilk góp phần mang đến những nụ cười cho các cô gái tham gia diễu hành

Khi xưa chiến đấu trên chiến trường; nay các cựu chiến binh sải bước hạnh phúc trên tuyến đường diễu hành

Các chiến sĩ an ninh được tái tạo năng lượng rất nhanh nhờ các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk

Nhân viên điện lực tiếp thêm dinh dưỡng để phục vụ Đại lễ

Phút nghỉ của các chị góp phần quan trọng để đại lễ diễn ra trên những tuyến đường sạch đẹp

Em bé khoe hộp sữa Vinamilk

Không khí lễ hội lan tỏa sang du khách nước ngoài

Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk đã đồng hành với các lực lượng và người dân trong ngày hội non sông

Tú Uyên

Ảnh: Vi Nam