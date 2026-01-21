Theo chuyên trang xe Motorbiscuit, vụ kiện trên đang được thụ lý bởi Tòa án Liên bang Mỹ - Khu vực miền đông bang Arkansas.

Motorbiscuit đã dẫn lại thông tin từ Lệnh của Tòa án Liên bang Mỹ, một tài liệu được lưu trữ trên hệ thống thông tin pháp luật CCH.

Trong đơn kiện, Joseph Sansom, một kỹ thuật viên ô tô giàu kinh nghiệm của KIA tuyên bố đã bị một vật kim loại sắc nhọn che khuất bên trong bảng điều khiển cứa vào cổ tay trong quá trình thao thác sửa chiếc KIA Soul đời 2012. Kỹ thuật viên này đã từng thực hiện công việc tương tự trên nhiều mẫu xe KIA khác, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra tai nạn.

Vết cắt sâu khoảng 3cm khiến ông phải phẫu thuật để xử lý tổn thương dây chằng. Sansom đã khởi kiện KIA, cáo buộc trách nhiệm khi thiết kế sản phẩm với chi tiết gây ra thương tích cho ông, vi phạm các bảo đảm ngầm định về tính an toàn và khả năng lưu thông của hàng hóa. Đơn kiện cũng cho rằng hãng xe đã thiếu trách nhiệm khi không cảnh báo nguy cơ, đồng thời tồn tại lỗi sản xuất và lỗi thiết kế trên chiếc xe.

Kỹ thuật viên này và vợ đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 7 - Luật Phá sản Mỹ (hình thức phá sản thanh lý cho phép cá nhân xóa bỏ hầu hết nợ như thẻ tín dụng, hóa đơn y tế bằng cách chuyển giao tài sản không được miễn trừ cho một người quản lý tài sản để bán, lấy tiền trả nợ, trong khi người nộp đơn được giữ lại tài sản thiết yếu để có khởi đầu mới - PV). Vì vậy, người quản lý tài sản của kỹ thuật viên đã tham gia vụ kiện với tư cách nguyên đơn.

Hãng KIA bị kiện sau khi kỹ thuật viên bị thương nặng trong lúc sửa xe Soul 2012.

Về phía KIA, hãng cho rằng vụ việc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Bồi thường lao động và bị chi phối bởi quy định “biện pháp khắc phục duy nhất”, qua đó không cho phép khởi kiện hãng xe. Tuy nhiên, Tòa án Liên bang khu vực miền Đông bang Arkansas đã bác bỏ lập luận này, đồng thời không chấp nhận quan điểm của KIA cho rằng tai nạn xảy ra hoàn toàn do lỗi của kỹ thuật viên.

Ở chiều ngược lại, tòa án cũng bác bỏ một số cáo buộc của nguyên đơn, trong đó có các khiếu nại liên quan đến bảo hành, với lý do kỹ thuật viên không phải là người tiêu dùng theo quy định pháp luật. Các cáo buộc về "trách nhiệm nghiêm ngặt" đối với KIA cũng không được tòa chấp nhận, khi xét đến trình độ, kinh nghiệm chuyên môn của kỹ thuật viên.

Theo nhận định của tòa, cạnh kim loại sắc bên trong chiếc KIA Soul không cấu thành mức “nguy hiểm bất hợp lý” theo luật định trong trường hợp này. Tuy nhiên, theo vụ việc vẫn sẽ được đưa ra xét xử dự kiến vào ngày 9/2 tới vì còn nhiều tình tiết đang gây tranh cãi.

Ví dụ như "gờ sắc nhọn gây thương tích cho kỹ thuật viên có đến mức cho thấy dấu hiệu lỗi sản xuất hay không" hay "liệu có một phương án thiết kế khác an toàn hơn có thể thay thế để phần gờ này trở nên ít nguy hiểm hơn nhưng không được nhà sản xuất áp dụng".

Theo nội dung lệnh của Tòa án Liên bang Mỹ, Sansom là tổ trưởng xưởng dịch vụ của Crain KIA, làm việc tại đây gần 20 năm và là kỹ thuật viên đạt chứng nhận Master (cấp cao nhất trong hệ thống đào tạo kỹ thuật viên của hãng KIA) suốt 15 năm. Ông đã thực hiện thao tác sửa chữa này hơn 100 lần, trong đó hơn 20 lần trên xe KIA Soul. Ông cũng từng bị đứt tay khi làm việc dưới táp-lô trước đây.

Theo Motorbiscuit và CCH - Wolters Kluwer

