Theo nội dung đơn kiện nộp lên Tòa án sơ thẩm Hoa Kỳ khu vực Trung Tennessee, các mẫu xe Nissan Rogue sản xuất giai đoạn 2021-2025 bị cho là gặp vấn đề liên quan đến kết cấu và vật liệu kính cửa sau, dẫn đến bộ phận này có nguy cơ tự vỡ mà không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào.

Một chiếc Nissan Rogue bị vỡ cửa kính sau không rõ nguyên nhân. Ảnh: Carscoops

Nhiều chủ xe cho biết họ không hề được Nissan thông báo trước về rủi ro này, trong khi hãng xe từ chối trách nhiệm bảo hành, buộc người dùng tự gánh chịu hậu quả.

Đơn kiện nêu tên hai nguyên đơn và cả hai đều gặp chung tình trạng kính sau xe đột ngột vỡ dù xe không va chạm hay chịu tác động bên ngoài rõ ràng.

Trường hợp đầu tiên là bà Nicole Delucia-Roitman, người thuê một chiếc Nissan Rogue 2025 vào tháng 5/2025. Chỉ sau 7 tháng sử dụng với quãng đường hơn 15.000km, bà nghe thấy một tiếng nổ lớn khi đang lái xe. Khi tấp vào lề kiểm tra, bà phát hiện kính cửa sau đã vỡ hoàn toàn.

Theo nội dung đơn kiện mà tờ The Independent tiếp cận, bà đã phải tấp xe vào lề đường để kiểm tra và phát hiện kính sau bị nứt vỡ. Tấm kính phía sau ban đầu vẫn bám trên khung cửa, nhưng sau đó bất ngờ đổ sập xuống khoang cốp, khiến kính vỡ vụn và rơi khắp khu vực khoang hành lý. Trong tình huống không còn lựa chọn khác, bà buộc phải lái xe về nhà một cách thận trọng.

Nissan Rogue còn được biết tới với tên gọi Nissan X-Trail tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Nissan

Sau đó, Nicole Delucia-Roitman đã liên hệ với Nissan nhưng được thông báo rằng trường hợp vỡ kính không thuộc phạm vi bảo hành. Công ty bảo hiểm đã can thiệp, tuy nhiên do phụ tùng thay thế đang trong tình trạng khan hiếm, chiếc Nissan Rogue của bà vẫn phải "đắp chiếu", không thể sử dụng.

Nguyên đơn thứ hai là ông Darren Chang, thuê một chiếc Nissan Rogue 2023 vào tháng 4/2024. Khoảng 8 tháng sau, cửa kính sau xe của ông cũng gặp sự cố tương tự.

Bảo hiểm đã chi trả phần lớn chi phí sửa chữa, song ông vẫn phải bỏ thêm 260 USD để thay cần gạt mưa phía sau mới do cần gạt cũ bị hư hỏng bởi các mảnh kính vỡ. Đơn kiện không lý giải cụ thể vì sao chi phí thay thế bộ phận này lại cao đến vậy.

Đơn kiện cho rằng nguyên nhân có thể đến từ việc Nissan sử dụng kính soda-lime mỏng cho cửa kính sau của Rogue. Loại kính này được cho là dễ phát sinh lỗi trong quá trình sản xuất, khiến kính có thể tự vỡ mà không chịu tác động bên ngoài.

Đáng chú ý, các nguyên đơn cho rằng ngay cả kính thay thế cũng tồn tại lỗi tương tự và Nissan đã biết rõ vấn đề nhưng không công bố, cũng như không có biện pháp khắc phục triệt để.

Các nguyên đơn yêu cầu Nissan phải tiến hành triệu hồi các mẫu Rogue bị ảnh hưởng, hoặc triển khai chương trình thay thế kính cửa sau miễn phí. Ngoài ra, hãng cũng có thể phải mở rộng bảo hành đối với cửa kính hoặc mua lại xe từ những khách hàng chịu thiệt hại.

Nissan Rogue không phải trường hợp cá biệt. Năm 2024, một vụ kiện tập thể tương tự cũng đã được đệ trình nhằm vào mẫu Acura RDX đời 2019-2023 với cáo buộc cửa kính sau có thể phát nổ đột ngột mà không rõ nguyên nhân. Điều này làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về chất lượng kính trên một số dòng xe SUV hiện đại.

