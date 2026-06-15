Đà Nẵng:

Tối 15/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Vỹ - Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông cho biết, đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nữ du khách Nga nói trên.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nữ du khách Nga mất tích tại khu vực bãi biển Viêm Đông. Ảnh: Q.C

Theo thông tin ban đầu, tối 14/6, gia đình nữ du khách gồm 3 người lưu trú tại một khách sạn trên tuyến đường ven biển thuộc khối phố Viêm Đông. Sau bữa tối, người bố cùng con gái ra bãi biển dạo mát, trong khi người mẹ ở lại phòng.

Trong lúc di chuyển, do trời tối, người bố đi phía sau bị khuất tầm nhìn, không theo kịp và mất dấu con gái đi phía trước.

Gia đình cùng cơ sở lưu trú đã tổ chức tìm kiếm quanh khu vực nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự phường Điện Bàn Đông phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan triển khai tìm kiếm cứu nạn.

Gần 100 người được huy động tham gia tìm kiếm, gồm cán bộ, dân quân thường trực Ban Chỉ huy quân sự phường Điện Bàn Đông, lực lượng công an, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 cùng người dân địa phương.

Hiện tại, các lực lượng đang rà soát dọc khu vực ven biển Viêm Đông, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm.