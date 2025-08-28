Ngày 27/8, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm người nước ngoài thực hiện vụ cướp tiệm vàng PNJ.

Trước đó, khoảng 19h50 tối 26/8, người dân trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường, bàng hoàng chứng kiến vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng PNJ.

Theo công an, chỉ ít phút trước đó, ông Nguyễn Ngọc Th. (SN 1977, trú phường Thanh Khê) – nhân viên bảo vệ, đang ngồi trực phía trước tiệm bất ngờ bị một người đàn ông mặc áo xanh in chữ “Grab”, đeo khẩu trang kín mặt, cầm cây đục kim loại dài 20cm đánh liên tiếp vào sau đầu. Ông Th. gục ngã tại chỗ.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau đó, tên cướp lao vào bên trong, vung búa đinh dài 40cm đập liên tiếp hai tủ kính, lấy trang sức bỏ vào balo đeo sau lưng. Qua kiểm đếm của tiệm vàng, tài sản bị chiếm đoạt gồm 20 sản phẩm vàng các loại, trong đó 11 sản phẩm gắn kim cương, tổng giá trị gần 833 triệu đồng.

Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân xung quanh đã lao đến, dùng thanh sắt chặn cửa tiệm để ngăn đường thoát thân. Tuy nhiên, tên cướp phá khóa, bỏ chạy ra ngoài.

Do lo ngại đối tượng có hung khí, một số người chứng kiến không dám vây bắt quyết liệt. Đối tượng chạy bộ một đoạn rồi tẩu thoát vào dòng người đông đúc trên đường Núi Thành.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo Công an Đà Nẵng, xác định đối tượng thực hiện hành vi rất manh động, liều lĩnh, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét. Phòng Cảnh sát Hình sự được giao chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương xuyên đêm điều tra, xác minh.

Hình ảnh từ camera an ninh và các clip do người dân ghi lại cho thấy thủ phạm là nam thanh niên mặc áo khoác Grab, cao khoảng 1m8, có đặc điểm ngoại hình cho thấy là người nước ngoài. Cơ quan công an xác định, trước khi gây án, đối tượng đã điều khiển một xe máy hiệu PCX đã tháo biển số, để trong con hẻm cách tiệm vàng PNJ khoảng 30m.

Đối tượng gây án bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Từ công tác kiểm tra, truy vết, lực lượng công an phát hiện trước đó đối tượng đã thuê xe máy làm phương tiện đi lại. Tối 26/8, đối tượng tháo biển số, điều khiển xe máy đến gần tiệm vàng PNJ. Sau khi lấy được tài sản, đối tượng chạy ra con hẻm lấy xe máy tẩu thoát. Trên đường trở về căn hộ, nghi phạm bỏ các món trang sức vào túi và vứt bỏ chiếc balo dọc đường.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, ngay trong đêm, lực lượng công an kiểm tra thông tin lưu trú của đối tượng nghi vấn tại các khách sạn, căn hộ, nhà nghỉ trên địa bàn, đồng thời rà soát các cơ sở cho thuê xe máy.

Phần lớn tang vật của vụ cướp được đối tượng cất giấu trên trần la phông thạch cao. Ảnh: CACC

Dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của Giám đốc Công an TP, đến 10h30 ngày 27/8, ban chuyên án xác định nghi phạm W.D.L (SN 1996, quốc tịch Mỹ) đang lẩn trốn tại một căn hộ trên đường Phạm Tu, phường An Hải, TP Đà Nẵng. Khi lực lượng công an có mặt, đối tượng đã cố bỏ trốn nhưng đã bị khống chế, bắt giữ.

Cảnh sát đã phát hiện phần lớn tang vật của vụ cướp được đối tượng cất giấu trên trần thạch cao, trong phòng vệ sinh nơi đối tượng thuê ở. Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ tang vật, phương tiện gây án và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.