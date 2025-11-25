Ngày 25/11, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao số tiền 450 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Như vậy, tính đến 17h ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm trao tiền ủng hộ tới Ban Vận động cứu trợ Trung ương

Trao số tiền ủng hộ tới Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm chia sẻ, thời gian vừa qua, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tới đồng bào các tỉnh. Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, "lá lành đùm lá rách", nhường cơm sẻ áo, "thương người như thể thương thân" và hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương gửi gắm tình cảm của mình tới đồng bào vùng lũ nhằm góp phần chia sẻ với những khó khăn, mất mát đau thương mà đồng bào vừa trải qua.

Ông Trần Thanh Lâm mong muốn số tiền này sớm được Ban Vận động cứu trợ Trung ương kịp thời phân bổ tới nhân dân để nhân dân có thêm nguồn lực tái thiết cuộc sống.

Trước đó, tính đến 12h cùng ngày, hơn 1,05 triệu người dân, gần 61.000 doanh nghiệp đã ủng hộ qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Trong đó, các đơn vị đăng ký qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương song trực tiếp chuyển hỗ trợ cho các địa phương là 1.118,5 tỷ đồng; các đơn vị, tổ chức, cá nhân chuyển khoản hoặc tiền mặt trực tiếp về Ban Vận động cứu trợ Trung ương là trên 970 tỷ đồng.

Từ tháng 10 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố và các cấp đã phát động các chương trình ủng hộ hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ tại chỗ, chuyển trực tiếp các nguồn hỗ trợ về các địa phương bị ảnh hưởng.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 24/11, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 3.200 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 9 đợt với kinh phí là 678,182 tỷ đồng qua các tài khoản của Ban cứu trợ hoặc Ủy ban MTTQ của 23 tỉnh, thành phố: Thái Nguyên 45,12 tỷ; Bắc Ninh 20,062 tỷ; Lạng Sơn 30,5 tỷ; Cao Bằng 35 tỷ; Tuyên Quang 35 tỷ; Lào Cai 25 tỷ; Sơn La 15 tỷ; Điện Biên 5 tỷ; Phú Thọ 20 tỷ; Hải Phòng 10 tỷ; Hưng Yên 10 tỷ; Ninh Bình 25,5 tỷ; Thanh Hóa 25,5 tỷ; Nghệ An 40,5 tỷ; Hà Tĩnh 40,5 tỷ; Quảng Trị 55,5 tỷ; Huế 40 tỷ; Đà Nẵng 40 tỷ; Quảng Ngãi 35 tỷ; Gia Lai 45 tỷ; Đắk Lắk 40 tỷ; Khánh Hòa 20 tỷ; Lâm Đồng 20 tỷ.

Các địa phương, đơn vị đã trực tiếp phân bổ số tiền kinh phí về các địa phương là 118,5 tỷ đồng. Quỹ Thiện Tâm đã giải ngân là hơn 350 tỷ đồng.