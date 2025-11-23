Tại lễ phát động “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - đã kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam và đặc biệt là mỗi người dân Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc hãy phát huy truyền thống nhân ái, cùng sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn này.

Dưới đây là lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi phát huy truyền thống nhân ái, cùng sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn này. Ảnh: MTTQVN

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài đang làm việc và sinh sống ở Việt Nam

Những ngày này, đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang phải oằn mình chống chọi với đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư đã khẩn trương, kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều công điện khẩn chỉ đạo; các địa phương, các lực lượng quân đội, công an đã nhanh chóng triển khai việc cứu dân.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những nỗi đau của các gia đình có người thân bị mất; xin trân trọng tri ân, cảm ơn các chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ cứu hộ, những người dân bình dị đã không quản hiểm nguy, lao mình vào dòng nước dữ để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Truyền thống “Thương người như thể thương thân”, “Tương thân tương ái” trong những lúc khốn khó luôn là giá trị quý báu của dân tộc Việt Nam, được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khơi dậy, gìn giữ và lan tỏa qua nhiều thế hệ. Mỗi khi nhân dân ta gặp khó khăn, hoạn nạn, tinh thần ấy lại được nhân lên và tỏa sáng. Hơn lúc nào hết, đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang rất cần vòng tay nhân ái, sự động viên kịp thời của đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Với trách nhiệm, tình cảm và nghĩa vụ thiêng liêng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát động đợt vận động “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”. Chúng tôi tha thiết kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam và đặc biệt là mỗi người dân Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc hãy phát huy truyền thống nhân ái, cùng sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn này; giúp bà con có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất và trở lại cuộc sống bình thường.

Mỗi tấm lòng, sự sẻ chia dù nhỏ bé đều vô cùng trân quý. Mỗi sự đóng góp, dù ít hay nhiều, đều góp phần giúp đồng bào thêm niềm tin, động lực, điều kiện để đứng dậy sau bão lũ. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết toàn bộ nguồn lực tiếp nhận sẽ được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa chỉ, công khai và minh bạch, bảo đảm đến với bà con nhanh nhất và thiết thực nhất.

Thiên tai có thể cướp đi tài sản, phá hủy làng quê, nhưng không thể cướp đi tình người, không thể dập tắt ngọn lửa đoàn kết thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, với truyền thống nhân ái ngàn đời, với tấm lòng sẻ chia từ mọi miền đất nước, chúng ta sẽ cùng nhau giúp đồng bào miền Trung, Tây Nguyên sớm vượt qua gian khó, dựng lại những mái nhà, dựng lại cuộc sống mới bình yên.

Xin cảm ơn tấm lòng của tất cả chúng ta dành cho đồng bào thân yêu.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra