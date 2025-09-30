Chiều 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội Trần Sỹ Thanh – Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Hoàng Văn Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10 (TP Hà Nội), trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá 15.

Một người làm được nhiều việc

Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, Tổng Bí thư cho biết, Nhà nước luôn coi việc chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân là mục tiêu phấn đấu của mình. Do vậy, việc chăm lo đến nhân dân sẽ được Đảng, Nhà nước thực hiện trong từng chính sách phát triển.

“Dù có tăng trưởng, tăng lương đến thế nào đi chăng nữa mà gần Tết không có tiền, hết tháng chưa được lĩnh lương thì rất buồn”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhà nước luôn coi việc chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân là mục tiêu phấn đấu của mình

Do vậy, theo Tổng Bí thư, việc điều chỉnh chính sách tiền lương, trợ cấp xã hội đang được các cơ quan Trung ương nghiên cứu để thực hiện. Trong đó, cải cách tiền lương phải gắn liền với tinh giản biên chế trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, xác định vị trí việc làm, một người làm được nhiều việc.

“Trên cơ sở đó mới tính toán đảm bảo nâng cao mức sống thực tế của người hưởng lương, hưởng trợ cấp từ ngân sách, đồng thời giảm chi ngân sách để tập trung đầu tư cho phát triển”, Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, những việc như vậy là vấn đề rất lớn, liên quan đến nhiều cơ chế chính sách, tác động đến nhiều đối tượng trong xã hội. Vì vậy cần phải thực hiện theo lộ trình, thận trọng và bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với khả năng chi trả của ngân sách.

Tổng Bí thư cho biết, trong quý 4 năm 2025 sẽ phải hoàn thành đề án xác định vị trí việc làm. Đó là cơ sở để tính toán điều chỉnh tổng thể chính sách tiền lương, trợ cấp trong thời gian tới, mới có thể khuyến khích được người lao động.

Người dân có quyền hỏi: vì sao những khu “đất vàng” bị bỏ hoang?

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần phát huy tối đa nguồn lực đất đai cho phát triển đất nước, không để lãng phí. Người dân có quyền đặt câu hỏi: vì sao những khu “đất vàng” bị bỏ hoang 10, 20 năm, cỏ mọc um tùm mà không được đưa vào sử dụng; ai là chủ, ai chịu trách nhiệm về tình trạng ấy?

Qua rà soát trên cả nước có khoảng 3.000 dự án treo và đã tháo gỡ được 1.000 dự án, giá trị khoảng 1 triệu tỷ đồng.

“Chúng ta cũng rất xót xa khi nhiều công trình, dự án liên quan đến đất đai đắp chiếu, lãng phí hàng ngày, hàng giờ. Vừa qua, mới giải quyết dự án khó khăn, hàng nghìn ha của những dự án treo không đưa vào sản xuất”, Tổng Bí thư nói.

Các đại biểu Quốc hội cùng lãnh đạo Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri

Về giải pháp để phát huy tối đa nguồn lực đất đai, Tổng Bí thư cho rằng, nếu giao cho đơn vị nào mà không triển khai, Nhà nước phải đánh thuế, "không thể chịu nổi việc để đất trống”, mà phải sử dụng hiệu quả. Bởi như vậy, là lãng phí tài nguyên của quốc gia, nguồn lực của đất nước.

Dẫn lại lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói đến thực trạng “sống cũng vì đất, chết cũng vì đất” và 90% cán bộ bị xử lý vừa qua liên quan đến đất đai, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, thực trạng đó cho thấy cách thức quản lý đất đai hết sức lỏng lẻo, thiếu hiệu quả.

Không chỉ vậy, đất đấu giá còn bị thao túng thị trường, “thổi giá” lên gấp nhiều lần dẫn đến thực trạng người địa phương không thể tiếp cận.

“Những mảnh đất nhỏ, xen kẹt, nói đem ra đấu giá để cho dân nhưng cò đất đẩy giá thật cao để miếng đất bên cạnh phải theo giá đó bán cao”, Tổng Bí thư nói và cho rằng phải quản lý, chỉnh sửa để đưa đất đai về đúng trật tự.

Bảo Chi