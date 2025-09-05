Bộ GD-ĐT cho biết, sáng nay (5/9), gần 1,7 triệu thầy cô giáo và 30 triệu học sinh, sinh viên tham dự lễ khai giảng năm học mới. Đây được xem là sự kiện “chưa từng có”, khi tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, cả công lập và ngoài công lập đều tổ chức đồng thời lễ khai giảng. Sự kiện mang ý nghĩa “kép”, vừa chào đón năm học mới, vừa kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT), đánh dấu hành trình, vị thế và truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục nước nhà.

Tại Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới của hơn 2,3 triệu học sinh bắt đầu từ 8h. Các thầy cô, học sinh cùng tham dự chương trình chung do Bộ GD-ĐT tổ chức, được truyền hình trực tiếp. Trường THPT Phan Huy Chú được lựa chọn làm điểm cầu.

Năm học này đặc biệt với giáo dục Thủ đô khi học sinh được miễn học phí cùng cả nước, đồng thời Hà Nội cũng thông qua nghị quyết hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội đánh giá, hai chính sách này là bước tiến lớn, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của thành phố trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết ngành giáo dục Thủ đô sẽ tiếp tục rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp theo tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng. Ngành cũng tham mưu thành phố bố trí nguồn lực, giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp ở một số địa phương, nhất là khu vực trung tâm; đồng thời xây dựng chính sách tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên để bảo đảm đội ngũ đủ về số lượng, cơ cấu và chất lượng.

Học sinh TPHCM trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyễn Huế

Siêu thành phố TPHCM bước vào năm học mới với 2,6 triệu học sinh - con số lớn nhất cả nước sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dù có nhiều thuận lợi, ngành giáo dục thành phố vẫn đối diện thách thức lớn: Quy hoạch, quản lý trường lớp chưa hợp lý; cơ sở vật chất và thiết bị dạy học chưa đáp ứng tốc độ tăng học sinh, sĩ số/lớp cao. Điển hình như Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú, Bình Dương cũ) có hơn 4.700 học sinh với 103 lớp nhưng chỉ 54 phòng học, do địa bàn có 5 trường tiểu học nhưng chỉ một trường THCS.

Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày còn thấp, thiết bị hiện đại chưa được đầu tư đồng bộ, cơ sở vật chất giữa các khu vực chênh lệch - từ đô thị, nông thôn đến xã đảo, đặc khu - cũng là bài toán khó.

Với chủ đề năm học “Giữ vững kỷ cương, khơi nguồn sáng tạo, mạnh dạn đột phá, hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục TPHCM bền vững”, ngành giáo dục thành phố đề ra hơn 10 mục tiêu, trong đó ưu tiên trước mắt cho học sinh và nhà giáo, đồng thời tiếp tục phát triển các nhiệm vụ trọng tâm từ những năm trước.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn gọi năm học 2025-2026 là "năm học đặc biệt", khi giáo dục đứng trước cả cơ hội bứt phá lẫn thách thức. Theo ông, chưa bao giờ giáo dục nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng, Nhà nước như hiện nay. Nghị quyết 71, chương trình mục tiêu quốc gia và 4 đạo luật sẽ tạo nền tảng cho một hệ thống giáo dục hiện đại, đồng bộ, hiệu quả.

Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với nhiều thách thức như quản lý theo mô hình hai cấp chính quyền, bảo đảm công bằng, xử lý tình trạng dạy thêm - học thêm, thiếu giáo viên và bài toán luân chuyển.

Bộ trưởng nhấn mạnh giáo dục phải hấp thụ hiệu quả các nguồn lực đầu tư, minh bạch và thiết thực. Với từ khóa ‘triển khai’, toàn ngành được kỳ vọng sẽ biến chính sách thành hành động cụ thể, mang lại thay đổi cho từng thầy cô, học sinh và nhà trường”.