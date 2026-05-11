Người dân am hiểu địa bàn phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự tham gia tìm kiếm ông Triệu Chàn Tá trong khu vực rừng phòng hộ. Ảnh: CA Bắc Quang

Trao đổi với PV vào trưa 11/5, Thượng tá Hoàng Văn Chuyền, Trưởng Công an xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết khoảng 15h hôm qua, người dân đã cung cấp thêm thông tin liên quan đến ông Triệu Chàn Tá.

Từ nguồn tin này, lực lượng chức năng tiến hành rà soát dữ liệu camera an ninh tại các khu vực liên quan. Bước đầu, cơ quan chức năng phát hiện dấu vết cho thấy ông Tá có khả năng đã đi xuống núi.

Qua dữ liệu được đối chiếu, hướng di chuyển của ông Tá có thể là lệch sang khu vực khác, không trùng với phạm vi tìm kiếm ban đầu. Người đàn ông này được cho là xuất hiện tại địa bàn cách khu vực cửa rừng khoảng 2–3 thôn, tương ứng bán kính khoảng 25–30km.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Chuyền, lực lượng chức năng bước đầu đã xác định được hướng di chuyển của ông Triệu Chàn Tá và đang tiếp tục kiểm tra, đối chiếu dữ liệu camera tại các khu vực liên quan để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

“Qua xác minh bước đầu, chúng tôi xác định vụ việc không liên quan đến tính mạng nên trước mắt cho anh em rút bớt lực lượng. Tuy nhiên, công tác rà soát vẫn tiếp tục được triển khai”, Thượng tá Hoàng Văn Chuyền cho hay.

Hiện các tổ công tác đang tỏa xuống các thôn để nắm thông tin, rà soát nhân chứng và hình ảnh. Trọng tâm tìm kiếm được mở rộng tại thôn Thanh Bình và thôn Tân Bình - là các địa bàn giáp ranh với khu vực được cho là nơi ông Tá mất dấu.

Trước đó, theo thông tin từ UBND xã Bắc Quang, khoảng 7h ngày 8/5, ông Triệu Chàn Tá vào khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 285, địa bàn giáp ranh giữa thôn Việt Tân 2 và thôn Thượng Mỹ, để hái cây thuốc nam. Khi đi, ông mang theo điện thoại. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày không thấy ông Tá trở về, người thân nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được nên đã báo chính quyền địa phương.