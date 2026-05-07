Ngày 7/5, Công an xã Xuyên Mộc (TPHCM) cho biết, các lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tổ chức tìm kiếm bà Nguyễn Thị Lùng (69 tuổi), mất tích khi đi cùng chồng ở khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu.

Chiếc xe máy được phát hiện tại rừng Bình Châu - Phước Bửu, cách nhà khoảng 30km. Ảnh: Công an Xuyên Mộc

Trước đó, vào chiều 6/5, Công an xã Xuyên Mộc nhận tin trình báo của ông Lê Hồ Vân (trú xã Phước Hải, TPHCM) về việc cha mẹ của ông là ông Lê Hồng Phong (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lùng rời khỏi nhà tại tổ 8, ấp Mỹ Hòa, xã Phước Hải từ sáng 1/5, sau đó không rõ tung tích.

Theo nội dung trình báo, hai ông bà đi xe máy biển số 72H1-296.xx, loại Honda Wave, màu đen xám. Phương tiện đã được phát hiện tại khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu (xã Xuyên Mộc), cách nhà khoảng 30km.

Lực lượng chức năng tìm thấy ông Phong trong rừng, tối 6/5. Ảnh: Công an Xuyên Mộc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm tại rừng Bình Châu - Phước Bửu và đã tìm thấy ông Phong vào tối cùng ngày, đưa về nhà an toàn.

Qua làm việc ban đầu, ông Phong cho biết đã đi vào rừng một mình.

Hiện Công an xã Xuyên Mộc đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm tung tích bà Lùng, đồng thời đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan hãy liên hệ Công an xã Xuyên Mộc qua số điện thoại 02543.878.194.