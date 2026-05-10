Lực lượng chức năng và người dân địa phương băng rừng tìm kiếm ông Triệu Chàn Tá trong điều kiện địa hình hiểm trở, trời mưa. Ảnh: CA Bắc Quang

Theo thông tin từ UBND xã Bắc Quang, khoảng 7h ngày 8/5, ông Triệu Chàn Tá vào khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 285, địa bàn giáp ranh giữa thôn Việt Tân 2 và Thượng Mỹ để hái cây thuốc nam. Khi đi, ông Tá mang theo điện thoại.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày không thấy ông Tá trở về, người thân nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được nên đã báo cáo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, xã Bắc Quang huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm xuyên rừng. Đến tối 10/5, sau hơn 2 ngày triển khai, tung tích người đàn ông mất tích vẫn chưa được xác định.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Minh Hữu, Chủ tịch UBND xã Bắc Quang cho biết, địa phương đã thành lập tổ chỉ huy công tác tìm kiếm cứu hộ tại hiện trường do ông Hoàng Quang Hùng, Phó Chủ tịch xã làm tổ trưởng.

“Đến nay, xã đã huy động gần 300 người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, cán bộ địa phương và người dân am hiểu địa bàn chia thành nhiều mũi tổ chức tìm kiếm tại các khu vực rừng sâu, khe núi”, ông Hữu thông tin.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Chuyền, Trưởng Công an xã Bắc Quang, quá trình tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn do khu vực rừng rộng, địa hình hiểm trở, nhiều khe sâu, núi đá và thời tiết bất lợi.

“Đây là khu vực rừng phòng hộ có địa hình phức tạp, nhiều lối mòn nhỏ, độ dốc lớn, một số vị trí sóng điện thoại chập chờn hoặc không có tín hiệu. Lực lượng tìm kiếm phải chia thành nhiều tổ bám theo các hướng nghi vấn, rà soát kỹ những khu vực người dân thường đi lấy dược liệu”, Thượng tá Hoàng Văn Chuyền cho biết.

Cũng theo Trưởng Công an xã Bắc Quang, do trời tối và có mưa nên đến gần 20h tối nay, lực lượng tìm kiếm đang rút dần khỏi rừng để đảm bảo an toàn.

“Trong sáng mai, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các khu vực giáp ranh, tập trung rà soát kỹ các khe núi, điểm có lán tạm hoặc nơi người dân thường nghỉ chân khi đi rừng”, Thượng tá Hoàng Văn Chuyền thông tin thêm.

Ngoài ra, liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có thêm một người bị lạc trong quá trình tham gia tìm kiếm ông Tá, lãnh đạo xã Bắc Quang khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Theo xác minh của lực lượng chức năng, toàn bộ lực lượng tham gia tìm kiếm hiện vẫn bảo đảm an toàn, không có trường hợp nào bị mất liên lạc hay gặp sự cố trong quá trình làm nhiệm vụ.