Gần 500 chư tôn đức, tăng ni Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đi bầu cử
Hòa chung của không khí "ngày hội non sông", sáng 15/3, gần 500 cử tri là chư tôn đức, các tăng ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội nô nức tham bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đúng 6h45, điểm bầu cử số 12 của xã Sóc Sơn (Hà Nội) chính thức được khai mạc. Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội đã dự lễ khai mạc và trực tiếp bỏ phiếu.
Các nghi thức hành chính diễn ra ngắn gọn nhưng trang trọng, đảm bảo các quy định chung về công tác bầu cử. Tổ bầu cử phổ biến nội quy bỏ phiếu, kiểm tra và niêm phong thùng phiếu.
Với tinh thần trách nhiệm, cử tri đã nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tính đến hơn 9h sáng cùng ngày, toàn bộ cử tri tại Học viện đã đi bầu cử, đạt tỷ lệ 100%, hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Sau khi bỏ phiếu, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đã thăm hỏi, động viên tổ bầu cử, chia sẻ niềm vui khi trực tiếp cùng người dân, tăng ni sinh tham gia ngày hội lớn của đất nước, đồng thời bày tỏ mong muốn mỗi lá phiếu của cử tri sẽ góp phần lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Đào tạo tăng tài là nhiệm vụ trọng tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Bảo trợ học đường nhấn mạnh việc đào tạo tăng ni luôn được Giáo hội đặc biệt coi trọng.