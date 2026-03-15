Đúng 6h45, điểm bầu cử số 12 của xã Sóc Sơn (Hà Nội) chính thức được khai mạc. Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội đã dự lễ khai mạc và trực tiếp bỏ phiếu. 

 

Các nghi thức hành chính diễn ra ngắn gọn nhưng trang trọng, đảm bảo các quy định chung về công tác bầu cử. Tổ bầu cử phổ biến nội quy bỏ phiếu, kiểm tra và niêm phong thùng phiếu. 
Với tinh thần trách nhiệm, cử tri đã nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. 
Tính đến hơn 9h sáng cùng ngày, toàn bộ cử tri tại Học viện đã đi bầu cử, đạt tỷ lệ 100%, hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Sau khi bỏ phiếu, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đã thăm hỏi, động viên tổ bầu cử, chia sẻ niềm vui khi trực tiếp cùng người dân, tăng ni sinh tham gia ngày hội lớn của đất nước, đồng thời bày tỏ mong muốn mỗi lá phiếu của cử tri sẽ góp phần lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

 Ảnh: Năng Lượng