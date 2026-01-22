Sáng 22/1, tại TPHCM, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung tham dự Hội nghị thường niên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) kỳ 5 khóa IX (2022-2027) và gửi lời chúc Tết Bính Ngọ các vị chức sắc, đại biểu tại đây.

Những dấu ấn đậm nét năm 2025

Năm 2025 là dấu mốc đặc biệt với Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Huế

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đánh giá cao những thành tựu quan trọng của GHPGVN trong năm qua, thể hiện vị thế của một tổ chức tôn giáo có uy tín và trách nhiệm. Một trong những điểm nổi bật là việc đăng cai tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.

“Sự kiện này một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và minh chứng sinh động cho chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, GHPGVN cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong công tác an sinh xã hội với tổng kinh phí hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ đạt gần 3.000 tỷ đồng. Thứ trưởng cũng biểu dương tinh thần chủ động của giáo hội trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu quản trị hiện đại.

Phát biểu đáp từ, chủ trì hội nghị - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - cho rằng, những đánh giá sát thực và chỉ đạo sâu sát trên là cơ sở quan trọng để toàn thể đại biểu triển khai hiệu quả các hoạt động phật sự, đặc biệt là việc tu chỉnh Hiến chương lần thứ 8 nhằm đảm bảo sự tương thích hoàn toàn với Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và thực tiễn đất nước.

Đây là tiền đề để Giáo hội bước vào năm 2026 với tâm thế vững vàng, quyết tâm thực hiện thành công Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X và khẳng định vai trò của mình trong lòng dân tộc. GHPGVN cam kết nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong bối cảnh đất nước đang hướng tới những vận hội lớn.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu. Ảnh: Nguyễn Huế

6 nội dung trọng tâm năm 2026

Hướng tới 2026, năm đang diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung trân trọng đề nghị chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Phật giáo các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo đúng Hiến chương, quy định pháp luật, tiếp tục duy trì đường hướng hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Đồng thời, các bên liên quan tiếp tục hưởng ứng, vận động tăng ni, Phật tử tham gia vào các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục lan tỏa giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo, phát huy giá trị nhân văn, nhân ái của Phật giáo trong đời sống xã hội thông qua hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung bày tỏ sự tin tưởng GHPGVN sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026 sắp đến, ông cũng đã gửi lời chúc an lạc đến toàn thể tăng, ni, phật tử và tặng quà chúc mừng đến Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hải Trung cũng đã đến chúc Tết, tặng quà Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN và Hội thánh Minh Lý đạo Tam Tông miếu.