Sáng 14/3, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức lễ gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ 2026 với sự tham dự của chư tôn đức Giáo hội, tăng ni sinh cùng đông đảo đại diện các ban trị sự, doanh nghiệp và Phật tử.

Nhân dịp này, Học viện cũng cử hành nghi lễ cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, đồng thời chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Nhân dân Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Buổi gặp mặt đầu xuân không chỉ là dịp để chư tôn đức và tăng ni sinh cùng nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Phật giáo đối với đời sống xã hội và sự phát triển của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Bảo trợ học đường nhấn mạnh việc đào tạo tăng ni luôn được Giáo hội đặc biệt coi trọng.

Theo Hòa thượng, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, các tăng ni sinh bên cạnh giáo lý Phật học, tăng ni sinh còn được học các môn về triết học, văn hóa, lịch sử và nhiều kiến thức xã hội cần thiết khác.

"Việc đào tạo không chỉ dừng lại ở trang bị tri thức Phật học, mà còn hướng đến bồi dưỡng trí tuệ, đạo đức và tinh thần phụng sự”, Hòa thượng chia sẻ.

Theo đó, sau khi tốt nghiệp, các tăng ni sinh sẽ trở thành lực lượng kế thừa quan trọng của Giáo hội, tiếp tục hoằng dương Phật pháp, đồng thời tham gia xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức trong cộng đồng.

Hòa thượng cũng cho biết, hiện nay nhiều tăng ni sinh đang bước vào năm học cuối cùng của khóa đào tạo. Đây là giai đoạn quan trọng để các học viên tập trung hoàn thiện kiến thức, rèn luyện bản thân và chuẩn bị hành trang cho con đường phụng sự Phật pháp cũng như phục vụ xã hội.

"Chúng tôi mong các tăng ni sinh tiếp tục tinh tấn hơn nữa trong học tập và tu tập, để khi tốt nghiệp có thể trở thành những người hoằng pháp có trí tuệ và đạo hạnh, đóng góp tích cực cho Giáo hội và xã hội", Hòa thượng nói.

Trong quan điểm của Phật giáo, việc đào tạo tăng tài giống như gieo trồng những hạt giống trí tuệ cho tương lai. Mỗi thế hệ tăng ni được đào tạo chính là những ngọn đèn tiếp nối ánh sáng Phật pháp, được truyền trao từ thế hệ này sang thế hệ khác để soi sáng đời sống con người và góp phần xây dựng xã hội an lành, tốt đẹp.

Hiện nay, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội có gần 800 tăng ni sinh đang theo học. Đây là lực lượng kế cận quan trọng, được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo Phật trong đời sống xã hội.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng cũng bày tỏ mong muốn các cấp, các ngành và cộng đồng Phật tử tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng sự nghiệp đào tạo tăng tài, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội ngày càng vững mạnh.

Giáo dục gắn với trách nhiệm xã hội

Tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội bày tỏ niềm vui khi chứng kiến sự phát triển của môi trường đào tạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội - nơi không chỉ chú trọng tri thức mà còn đề cao trách nhiệm xã hội và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Theo Hòa thượng, giáo dục không chỉ đơn thuần là quá trình truyền đạt kiến thức, mà quan trọng hơn là hình thành nhân cách và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với xã hội.

"Mỗi học viên khi được đào tạo cần hiểu rõ vai trò của mình trong cộng đồng, biết sử dụng trí tuệ và năng lực để đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước", Hòa thượng nhấn mạnh.

Trong quá trình đào tạo, trách nhiệm xã hội là yếu tố đặc biệt quan trọng. Không chỉ nhà trường mà chính người học cũng cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Khi mỗi cá nhân hiểu được vai trò và bổn phận của bản thân, họ sẽ chủ động tham gia các hoạt động xã hội, lan tỏa những giá trị tích cực và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cũng chia sẻ về những khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển cơ sở đào tạo.

Theo Hòa thượng, để duy trì hoạt động của một cơ sở giáo dục quy mô lớn cần nguồn lực rất lớn, từ việc xây dựng cơ sở vật chất cho đến chăm lo đời sống sinh hoạt của người học.

Hiện nay, Học viện vẫn bảo đảm chế độ ăn ở miễn phí cho toàn bộ tăng ni sinh. Tổng kinh phí dành cho việc nuôi dưỡng và đào tạo mỗi tháng lên tới khoảng 1,5 tỷ đồng.

"Có những thời điểm chúng tôi phải tính toán rất nhiều để duy trì hoạt động, bởi chi phí nuôi dưỡng và đào tạo học viên là không nhỏ. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của nhân dân, các nhà hảo tâm và những người có tâm huyết với giáo dục, nhiều khó khăn đã từng bước được tháo gỡ", Hòa thượng chia sẻ.

Theo Hòa thượng, chính sự chung tay của cộng đồng đã tạo nên nền tảng để các cơ sở đào tạo Phật giáo tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Điều quan trọng nhất là xây dựng được một môi trường học tập lành mạnh, nơi người học không chỉ được trang bị tri thức mà còn được rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng tinh thần phụng sự và trách nhiệm đối với xã hội.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết cũng chia sẻ quan điểm của Phật giáo về việc bố thí và cúng dường. Theo đó, xây chùa, tô tượng, đúc chuông là tài thí - công đức hữu vi; còn việc cúng dường để chư tăng ni theo học tại các trường Phật học lại mang ý nghĩa sâu sắc hơn: "Cúng dường để tăng ni được học tập, tu dưỡng là pháp thí, mang công đức vô vi".

Từ đó, Hòa thượng khuyến tấn các tăng ni sinh cần nỗ lực tinh tiến tu học, không phụ công ơn của thầy tổ, cha mẹ và các đàn na tín thí đã trợ duyên để các học viên có điều kiện an tâm theo học tại Học viện.

Hòa thượng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các cơ sở giáo dục Phật giáo nói chung và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội nói riêng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của xã hội để có điều kiện phát triển bền vững.

"Chúng ta đào tạo con người không chỉ để thành đạt cho bản thân mà còn để cống hiến cho cộng đồng. Khi mỗi người đều ý thức được trách nhiệm của mình, xã hội chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn", Hòa thượng nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt đầu xuân, đại diện Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành khu vực phía Bắc, chư tôn đức trụ trì các tự viện, nhiều doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã phát tâm trao tịnh tài cúng dường Quỹ bảo trợ học đường của Học viện.

Những đóng góp này không chỉ hỗ trợ thiết thực cho hoạt động đào tạo tăng tài, mà còn thể hiện tinh thần đồng hành của cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục Phật giáo.

