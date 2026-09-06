Mỹ:

Theo dữ liệu được The Wall Street Journal dẫn lại, từ đầu năm 2026 đến nay, gần 500 khiếu nại về kính cửa sổ trời ô tô vỡ bất ngờ đã được gửi tới Cục An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA), gần bằng 550 trường hợp của cả năm 2025.

Các khiếu nại liên quan đến hơn 200 mẫu xe của 17 nhà sản xuất ô tô. Còn tính từ năm 2021, NHTSA đã nhận gần 2.800 khiếu nại sự cố kính cửa sổ trời ô tô bất ngờ nứt vỡ, phát nổ. Những mẫu được nhắc tới nhiều trong các phản ánh gần đây gồm Toyota RAV4, Hyundai Palisade, Kia Telluride và Honda CR-V.

Một trong những trường hợp được nhắc đến là nữ tài xế Amber Nguyen. Khi người phụ nữ này đang lái chiếc SUV Lexus đời 2025 trên đường cao tốc, cửa sổ trời bất ngờ vỡ tung. Rất may, tấm che nắng bên dưới đang đóng nên phần lớn mảnh kính không rơi trực tiếp xuống người cô.

Điểm chung trong nhiều trường hợp là kính cửa sổ trời bất ngờ vỡ mà chủ xe không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào trước đó.

Trong lúc đang lái xe, tài xế có thể bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Khi nhìn lên, họ phát hiện kính cửa sổ trời đã vỡ tan, hàng nghìn mảnh kính rơi xuống khoang nội thất.

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy tất cả những trường hợp trên xuất phát từ cùng một nguyên nhân. Theo các chuyên gia, kính cửa sổ trời có thể bị tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau.

Một khả năng là đá hoặc các mảnh vụn trên đường. Một viên đá nhỏ va vào kính có thể tạo ra một vết tổn thương rất khó nhận biết. Với kính cường lực, những hư hại này có thể tồn tại một thời gian trước khi khiến tấm kính đột ngột vỡ vụn.

Nhiệt độ cũng được cho là một yếu tố cần xem xét. Việc kính liên tục phải chịu sự thay đổi nhiệt độ có thể tạo thêm ứng suất, đặc biệt khi tấm kính đã tồn tại những tổn thương nhỏ từ trước.

Một nguyên nhân khác được đặt ra là kích thước cửa sổ trời ngày càng lớn. Trên nhiều mẫu ô tô hiện đại, cửa sổ trời không còn là một tấm kính nhỏ mà đã phát triển thành những mảng kính rất lớn, thậm chí kéo dài gần hết phần mái xe.

Kích thước lớn giúp cabin thoáng và tạo cảm giác cao cấp hơn, nhưng đồng thời cũng khiến diện tích kính chịu tác động từ môi trường tăng lên.

Không thể loại trừ khả năng lỗi sản xuất hoặc vấn đề trong quá trình chế tạo kính. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có kết luận cho thấy một lỗi sản xuất cụ thể là nguyên nhân chung của các vụ việc.

NHTSA từng điều tra hiện tượng tương tự. Năm 2013, cơ quan này mở cuộc điều tra sau khi nhận được các khiếu nại về cửa sổ trời trên Kia Sorento. Sau đó, phạm vi được mở rộng sang hơn chục nhà sản xuất, với hơn 4.000 báo cáo liên quan đến các vết nứt trên kính cửa sổ trời.

Đến năm 2021, NHTSA cho biết chưa tìm thấy bằng chứng về một lỗi liên quan đến an toàn cần phải khắc phục. Cơ quan này nhận định những tác động như đá nhỏ va vào kính có thể gây ra hư hại khó nhận biết, sau đó dẫn tới hiện tượng kính bị vỡ.

NHTSA cũng cho biết tại thời điểm đó chưa xác định được vụ tai nạn hoặc thương tích nghiêm trọng nào trực tiếp do cửa sổ trời bị vỡ. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn tiếp tục theo dõi các báo cáo mới.

Hiện tượng này được chú ý nhiều hơn khi cửa sổ trời ngày càng phổ biến trên ô tô tại Mỹ. Hơn 50% xe mới bán ra tại thị trường này hiện được trang bị cửa sổ trời, tăng đáng kể so với mức khoảng 35% cách đây một thập kỷ.

Theo Motorbiscuit

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