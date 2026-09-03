Sandra Yarwood, một chuyên gia tư vấn truyền thông sống tại Earl's Court, London, trở về sau chuyến đi Canada và phát hiện hàng loạt thông báo xử phạt được gửi tới nhà.

Tổng cộng có 32 biên bản phạt, mỗi biên bản 90 bảng Anh (khoảng 3,1 triệu đồng), do cảnh sát địa phương nhiều nơi khác nhau tại London gửi về. Các lỗi được ghi nhận gồm đi vào làn đường dành cho xe buýt, đỗ xe trái phép và đi vào khu vực hạn chế phương tiện.

Điều khiến Yarwood bất ngờ là trong thời gian những lỗi vi phạm được ghi nhận, bà đang ở Canada và chiếc Volkswagen Golf màu đen của mình vẫn đỗ bên ngoài nhà.

Nhanh chóng kiểm tra, người phụ nữ nhận ra mình có thể đã trở thành nạn nhân của tình trạng làm giả biển số, hay còn gọi là sao chép biển số xe.

Theo Daily Mail, những kẻ gian đã sử dụng biển số của chiếc Volkswagen Golf do Yarwood sở hữu để gắn lên một chiếc Golf màu đen khác có ngoại hình tương tự tại khu vực phía nam London. Chiếc xe này sau đó được sử dụng để thực hiện nhiều hành vi vi phạm giao thông.

Tổng cộng có 32 biên bản phạt, mỗi biên bản 90 bảng Anh (khoảng 3,1 triệu đồng), do cảnh sát địa phương nhiều nơi khác nhau tại London gửi về.

Ban đầu, Yarwood cho rằng việc chứng minh mình không phải người điều khiển chiếc xe vi phạm sẽ không quá khó. Bà đã báo cáo vụ việc với cơ quan quản lý đăng ký phương tiện và cảnh sát.

Tuy nhiên, quá trình khiếu nại sau đó nhanh chóng trở thành một "cơn ác mộng" đối với nữ tài xế.

Mỗi giấy phạt yêu cầu một thủ tục kháng cáo riêng. Các cơ quan chức năng cũng yêu cầu bà cung cấp bằng chứng cho thấy chiếc xe của mình không xuất hiện tại những địa điểm bị ghi nhận vi phạm.

Yarwood phải chụp ảnh chiếc Volkswagen Golf của mình từ nhiều góc độ để đối chiếu với hình ảnh chiếc xe xuất hiện trong các biên bản phạt.

Qua kiểm tra, bà phát hiện nhiều chi tiết khác biệt rõ ràng.

Chiếc xe của Yarwood có một tem English Heritage trên kính chắn gió, trong khi chiếc xe xuất hiện trong hình ảnh vi phạm không có. Ô tô của bà cũng có một vết xước bên hông do từng va vào cột chắn thấp gần phòng khám bác sĩ, còn chiếc xe bị ghi nhận vi phạm không có dấu vết này.

Đáng chú ý, chiếc Golf của Yarwood còn có cửa sổ trời, trong khi chiếc xe xuất hiện trong các hình ảnh xử phạt lại không có.

Những khác biệt này trở thành căn cứ quan trọng để bà chứng minh mình không phải người thực hiện các hành vi vi phạm.

Sau nhiều giờ thu thập và tải ảnh lên các hệ thống trực tuyến, một số cơ quan như Greenwich, Transport for London, Southwark, Merton và đơn vị quản lý bãi đỗ xe tại SE26 đã chấp nhận lập luận của Yarwood và hủy các khoản phạt.

Tuy nhiên, một số khoản phạt khác tiếp tục khiến người phụ nữ gặp khó khăn. Yarwood cho biết cổng thông tin khiếu nại của Lewisham và Lambeth gặp lỗi, khiến bà không thể tải các bằng chứng lên hệ thống.

"Tôi đã thử tải ảnh lên mỗi ngày trong suốt một tuần, nhưng lần nào cũng chỉ thấy màn hình trống", Yarwood kể.

Bà cũng cho biết đã thử liên hệ với chatbot nhưng không nhận được sự hỗ trợ hiệu quả. Khi cuối cùng kết nối được với nhân viên, bà được thông báo hệ thống đang gặp sự cố.

Không còn cách nào khác, Yarwood phải in và gửi ảnh chiếc xe của mình qua đường bưu điện bảo đảm để chứng minh chiếc Volkswagen Golf trong hình ảnh xử phạt không phải ô tô của bà.

Theo nữ tài xế, chỉ sau khi có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên, vụ việc mới dần được giải quyết.

"Tôi đã ngoài 60 tuổi và biết cách sử dụng máy tính. Nếu tôi không rành công nghệ thì không biết phải làm thế nào", bà nói.

Vụ việc của Yarwood cho thấy một chiếc xe không vi phạm vẫn có thể bị kéo vào hàng loạt rắc rối pháp lý nếu biển số bị kẻ gian sao chép. Trong những trường hợp như vậy, việc lưu giữ hình ảnh phương tiện, đặc điểm nhận dạng riêng và nhanh chóng báo cáo cho cơ quan chức năng có thể trở thành căn cứ quan trọng để bảo vệ quyền lợi của chủ xe.

Theo Dailymail

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