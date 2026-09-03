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Theo đoạn video được tài khoản Mast Goswami Ji đăng tải trên Instagram, chiếc xe SUV Mahindra Scorpio-N phiên bản Z8 Select mới mua đã phải đưa vào trung tâm dịch vụ sau khi không thể vận hành.

Chủ xe cho biết đã chi khoảng 25 lakh rupee, tương đương khoảng 750 triệu đồng, để mua chiếc SUV. Tuy nhiên, xe chỉ chạy khoảng 180km trước khi xuất hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến hộp số.

Hình ảnh trong video cho thấy một hộp số mới được đặt tại trung tâm dịch vụ, trong khi phía sau là hộp số cũ được tháo khỏi chiếc Scorpio-N. Theo chủ xe, hộp số mới có giá khoảng 2,95 lakh rupee, tương đương gần 90 triệu đồng.

Chủ xe cho biết chiếc Scorpio-N Z8 Select được mua tại Sonipat, bang Haryana vào ngày 24/8. Ngày hôm sau, xe được đưa về nhà và không sử dụng.

Đến ngày 26/8, khi gia đình cố gắng khởi động và đưa xe đi, chiếc SUV không thể vận hành. Xe sau đó được đưa tới đại lý để kiểm tra.

Việc một chiếc xe mới chỉ chạy khoảng 180km đã phải thay hộp số khiến chủ xe thất vọng. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là chiếc Scorpio-N vẫn đang trong thời gian bảo hành.

Theo thông tin được công bố, Mahindra áp dụng chế độ bảo hành 3 năm hoặc không giới hạn số km cho Scorpio-N. Vì vậy, nếu kết quả kiểm tra xác định sự cố thuộc phạm vi bảo hành, chủ xe về nguyên tắc sẽ không phải tự chi trả khoản tiền gần 90 triệu đồng để thay hộp số.

Trong trường hợp này, đại lý sẽ kiểm tra nguyên nhân hỏng hóc và đưa ra phương án xử lý theo điều kiện bảo hành. Việc hộp số được thay mới cũng cần căn cứ vào kết quả kiểm tra và chính sách áp dụng cho chiếc xe.

Sự cố khiến chủ xe đặt câu hỏi về nguyên nhân một bộ phận quan trọng có thể hỏng chỉ sau quãng đường rất ngắn. Hiện chưa rõ chủ xe có thực hiện khiếu nại đối với nhà sản xuất hoặc đại lý hay không.

Với trường hợp xe mới phát sinh lỗi nghiêm trọng, chủ xe cần giữ lại các giấy tờ liên quan như biên bản tiếp nhận, kết quả kiểm tra và nội dung trao đổi với đại lý. Đây là những tài liệu quan trọng để theo dõi quá trình xử lý bảo hành.

Nếu sự cố được xác định thuộc phạm vi bảo hành, chủ xe có thể yêu cầu đại lý thực hiện sửa chữa hoặc thay thế theo chính sách đã cam kết. Trong trường hợp không được xử lý thỏa đáng, các tài liệu liên quan sẽ là cơ sở để chủ xe tiếp tục làm việc với đại lý hoặc nhà sản xuất.

Theo Cartoq

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