Theo Carscoops, thế hệ nội thất mới của các mẫu Hyundai thế hệ mới được xây dựng xoay quanh hệ thống Pleos Connect, với màn hình thông tin giải trí trung tâm kích thước lớn, giao diện được thiết kế theo hướng tương tự những mẫu xe điện của Tesla.

Thiết kế này lần đầu xuất hiện trên Hyundai Grandeur tại Hàn Quốc, sau đó được áp dụng cho Ioniq 3, Avante/Elantra và Tucson thế hệ mới.

Tuy nhiên, trên các phiên bản tiêu chuẩn có giá thấp hơn, Hyundai đã loại bỏ một trang bị vốn khá quen thuộc với người sử dụng ô tô là cụm đồng hồ phía trước vô-lăng, nơi hiển thị những thông tin như tốc độ, giới hạn tốc độ, mức nhiên liệu (điện) với quãng đường còn lại...

Lý do được hãng xe Hàn Quốc đưa ra là trên màn hình thông tin giải trí trung tâm kích thước lớn với hệ thống Pleos Connect đã hiển thị đầy đủ những thông tin này. Do đó, việc trang bị thêm cụm đồng hồ hiển thị tốc độ trước vô lăng chỉ còn là tuỳ chọn thêm theo nhu cầu của khách hàng.

Carscoops dẫn thông tin từ Motor1 cho biết tại Hàn Quốc, khách mua Hyundai Avante/Elantra 2027 có thể lựa chọn lắp bổ sung cụm màn hình kỹ thuật số mỏng 9,9 inch với giá 350.000 won, tương đương gần 7 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản Ioniq 3 tiêu chuẩn không có tùy chọn bổ sung cụm đồng hồ này. Điều đó đồng nghĩa người lái phải theo dõi các thông tin như tốc độ, giới hạn tốc độ, quãng đường còn lại hay thông tin vận hành trên màn hình cảm ứng trung tâm.

Tại Anh, Ioniq 3 Advanced có giá khởi điểm 22.245 bảng Anh, tương đương khoảng 780 triệu đồng, cũng không được trang bị cụm đồng hồ trước mặt người lái. Tuy vậy, trang bị này lại xuất hiện từ phiên bản Premium có giá 25.595 bảng Anh, tương đương khoảng hơn 900 triệu đồng.

Hyundai Ioniq 3 cũng không được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), tương tự cách Tesla đang áp dụng trên Model 3 và Model Y.

Việc cắt giảm cụm đồng hồ là một phần trong xu hướng ngày càng phổ biến của ngành công nghiệp ô tô, khi các nhà sản xuất chuyển nhiều chức năng lên màn hình trung tâm.

Về mặt chi phí, một màn hình tích hợp cùng phần mềm có thể giúp nhà sản xuất tiết kiệm hơn so với việc sử dụng hệ thống đồng hồ truyền thống gồm màn hình, khung viền, dây dẫn, các nút bấm và linh kiện phần cứng riêng biệt.

Ngoài yếu tố chi phí, xu hướng này còn xuất phát từ nhu cầu của người dùng đối với giao diện giống máy tính bảng, menu ứng dụng và khả năng cập nhật phần mềm từ xa.

Tuy nhiên, việc Hyundai loại bỏ cụm đồng hồ trên những phiên bản giá thấp lại đặt ra câu hỏi về tính tiện dụng và an toàn khi vận hành.

Cụm đồng hồ trước mặt người lái không chỉ hiển thị tốc độ mà còn cung cấp nhiều thông tin quan trọng như giới hạn tốc độ, phạm vi hoạt động và dữ liệu vận hành. Khi những thông tin này được đưa lên màn hình trung tâm, người lái có thể phải rời mắt khỏi hướng di chuyển để kiểm tra.

Đây là điểm đáng lưu ý, nhất là trong trường hợp người lái cần kiểm tra tốc độ thường xuyên hoặc đang di chuyển trong điều kiện giao thông phức tạp. Do đó, việc cắt giảm bộ phận này khiến nhiều khách hàng cảm thấy thiếu hụt.

Theo Carscoops, Hyundai sẽ đưa hệ thống Pleos Connect lên những mẫu xe bán tại Mỹ, trong đó Elantra và Tucson thế hệ mới dự kiến là những mẫu đầu tiên sử dụng hệ thống này từ năm tới.

Câu hỏi được đặt ra là liệu Hyundai có duy trì cách cắt giảm cụm đồng hồ trên các phiên bản tiêu chuẩn tại Mỹ và các thị trường khác tương tự như đã làm ở Anh hay Hàn Quốc hay không.

Với một trang bị liên quan trực tiếp đến việc cung cấp thông tin cho người lái, việc biến nó thành tùy chọn trả phí có thể tiếp tục gây tranh luận, ngay cả khi xu hướng chuyển sang màn hình trung tâm đang ngày càng phổ biến.

(Theo Carscoops)

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