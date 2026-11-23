Một khu đô thị quy mô hơn 264 ha, tổng vốn đầu tư gần 6.700 tỷ đồng sẽ được triển khai tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 23/11, tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Sun Group phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi công Khu đô thị số 1, quy mô hơn 264 ha, tổng vốn đầu tư gần 6.700 tỷ đồng.

Phối cảnh khu đô thị số 1 quy mô hơn 264 ha, tổng vốn đầu tư gần 6.700 tỷ đồng.

Dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Khu đô thị số 1 do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World làm chủ đầu tư. Dự án nằm tại vị trí tiếp giáp Quốc lộ 24, gần trung tâm Măng Đen, có khả năng kết nối với khu vực Kon Tum và đón đầu định hướng phát triển tuyến cao tốc Kon Tum – Quảng Ngãi trong tương lai.

Theo quy hoạch, không gian đô thị được tổ chức thành 4 phân khu chức năng, gồm: đô thị thể thao; đô thị nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe; khu ở sinh thái giữa rừng thông; khu ở sinh thái kết hợp vui chơi, giải trí.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Trần Hoàn

Điểm nhấn của dự án là hệ thống tiện ích đa dạng, từ công viên thể thao, phố thương mại, ẩm thực, tổ hợp y tế – chăm sóc sức khỏe quy mô hơn 16 ha đến các khu biệt thự sinh thái, công viên giải trí và quảng trường sự kiện. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình xã hội, nhà ga tàu điện và các dải công viên sinh thái cũng được quy hoạch đồng bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cam kết sẽ luôn đồng hành, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương tập trung nhân công, vật liệu để triển khai dự án đúng quy hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật và đặc biệt trân trọng gìn giữ thiên nhiên, cảnh quan và bản sắc văn hóa của Măng Đen.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng mong chính quyền địa phương, nhà đầu tư và bà con nhân dân tiếp tục đồng lòng để dự án không chỉ tạo nên một không gian đô thị mới mà còn góp phần giữ gìn, hội tụ bản sắc văn hóa; lan tỏa cơ hội sinh kế và thành quả phát triển đến từng cộng đồng, thôn, tổ dân phố và người dân.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án. Ảnh:Trần Hoàn

Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị, bổ sung các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao, đồng thời tạo thêm việc làm và sinh kế cho người dân địa phương, từng bước đưa Măng Đen trở thành điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn của khu vực Tây Nguyên.