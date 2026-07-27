Ngày 27/7, Thành đoàn Đồng Nai tổ chức chương trình thăm hỏi, trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho thân nhân các liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thành đoàn Đồng Nai trao ảnh liệt sĩ được phục dựng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng. Ảnh: Hoàng Anh

Trong chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng cho 4 gia đình người có công tại các phường Tân Triều và Trấn Biên. Đây là những gia đình có thân nhân hy sinh trong các cuộc kháng chiến, nhiều bức ảnh gốc đã phai màu, hư hỏng theo thời gian, thậm chí chỉ còn lưu giữ được những đường nét mờ nhạt.

Đặc biệt, đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng - người mẹ có chồng và con trai đều anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Chồng mẹ là liệt sĩ Nguyễn Văn Đầy, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Dịp này, đoàn cũng trao tặng Mẹ bức ảnh phục dựng chân dung con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Dậy, người từng làm nhiệm vụ giao liên tại Trảng Bom và đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng ngắm ảnh phục dựng con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Dậy. Ảnh: Hoàng Anh

Cùng dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng cho thân nhân các liệt sĩ Nguyễn Vũ Phát, Nguyễn Văn Tô và Lê Văn Tấn.

Theo thông tin từ gia đình, liệt sĩ Nguyễn Vũ Phát (SN 1949) nhập ngũ khi đang học lớp 9. Ông tình nguyện lên đường nhập ngũ và được phân công làm nhiệm vụ trong lực lượng thông tin.

Trong lúc làm nhiệm vụ dưới hầm cùng 2 đồng đội tại Quảng Bình (cũ), máy bay Mỹ ném bom làm sập hầm khiến cả ba người hy sinh và được người dân an táng tại địa phương. Hơn 20 năm sau, bác ruột của liệt sĩ Phát đã tìm kiếm và đưa hài cốt về quê nhà chôn cất.

Chị ruột đón nhận hình ảnh phục dựng em trai liệt sĩ Nguyễn Vũ Phát. Ảnh: Hoàng Anh

Đón nhận bức chân dung được phục dựng, bà Nguyễn Thị Minh Thủy (ngụ phường Tân Triều, TP Đồng Nai) - cháu ruột của liệt sĩ Phát không giấu được xúc động.

Bà Thủy kể, gia đình chỉ còn duy nhất một tấm ảnh của liệt sĩ, đó là bức ảnh được chụp khi ông còn đi học. Qua thời gian, tấm ảnh đã mờ đến mức chỉ còn nhận ra thấp thoáng khuôn mặt, nhưng gia đình vẫn dùng chính bức ảnh ấy để trên bàn thờ.

"Khi biết Thành đoàn và các đơn vị thực hiện chương trình phục dựng ảnh các anh hùng liệt sĩ, gia đình đã mang tấm ảnh cũ cùng thông tin của bác Phát đến đăng ký. Lúc nhận bức ảnh mới, ai trong gia đình cũng bất ngờ và xúc động vì gương mặt của bác hiện lên rõ ràng," bà Thủy nói.

Theo bà Thủy, khi bà cố còn sống, trong mỗi bữa cơm đều xới riêng một bát cơm đặt lên bàn thờ để tưởng nhớ người con đã hy sinh. Đến nay, truyền thống ấy vẫn được con cháu duy trì để nhớ về công lao của người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

"Nhìn bức ảnh được phục dựng lại, chúng tôi có cảm giác như bác Phát vừa trở về với gia đình sau gần 60 năm", bà Thủy nghẹn giọng.

Bà Thủy (lau nước mắt) cùng gia đình nghẹn ngào bên di ảnh liệt sĩ Nguyễn Vũ Phát. Ảnh: Hoàng Anh

Anh Nguyễn Minh Kiên, Bí thư Thành đoàn TP Đồng Nai, cho biết chương trình phục dựng và trao tặng ảnh liệt sĩ được thực hiện với mong muốn tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần gìn giữ những ký ức lịch sử của các gia đình có công với cách mạng.

Theo anh Kiên, ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở những bức ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng và trao tặng, mà còn ở cơ hội để đoàn viên, thanh niên được gặp gỡ, thăm hỏi các gia đình người có công, lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến tranh gian khổ cùng sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Những trải nghiệm ấy góp phần nuôi dưỡng lòng biết ơn, hun đúc trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước.