Ngày 27/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như ví, đồng hồ, súng AK và tấm ảnh tập thể tại khu vực xã Minh Đức.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật của liệt sĩ tại xã Minh Đức, TP Đồng Nai. Ảnh: H.N

Theo đó, Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai) đã cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ tại vị trí hầm số 4 thuộc ấp Bình Minh, xã Minh Đức. Đây là khu vực đang được lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm, quy tập theo thông tin từ các nhân chứng và tài liệu lịch sử.

Trong quá trình khai quật, các cán bộ, chiến sĩ phát hiện nhiều di vật còn sót lại của các liệt sĩ như bút, đồng hồ đeo tay, hũ tăm, súng AK, hộp tiếp đạn cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Bức ảnh tập thể được tìm thấy tại hố chôn tập thể liệt sĩ. Ảnh: H.N

Một đồng hồ đeo tay được tìm thấy tại hầm số 4 (thuộc ấp Bình Minh, xã Minh Đức). Ảnh: H.N

Đặc biệt, lực lượng tìm kiếm phát hiện một chiếc ví chứa một tấm ảnh tập thể. Bức ảnh đã bị nhòe sau nhiều năm, nhưng còn một số chi tiết có thể nhận diện nên đã được gửi phục dựng để phục vụ công tác xác minh.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai, sau gần nửa tháng triển khai tìm kiếm (từ ngày 14 đến 27/7), Đội K72 đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ tại đây.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai mong muốn sau khi công bố thông tin, các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và người dân nếu nhận ra bất kỳ chi tiết nào từ các di vật, hình ảnh được phục dựng sẽ chủ động cung cấp thông tin để phục vụ việc xác định danh tính các liệt sĩ.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Đội K72 sẽ tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại xã Minh Đức, không bỏ sót bất kỳ hài cốt hay di vật nào.

Một số di vật được lực lượng chức năng tìm thấy. Ảnh: H.N

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại đây, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng triển khai tìm kiếm tại các địa điểm đã có thông tin như khu vực Vườn quốc gia Bù Gia Mập và một số vị trí khác để quy tập hài cốt các liệt sĩ theo quy định.