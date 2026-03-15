Xem clip:

Nguồn: VTV

Cử tri sẽ cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu.

Có 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 để cử tri bầu ra 500 đại biểu. Trong đó, số người ứng cử do Trung ương giới thiệu là 217 người, địa phương có 647 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu. Số lượng người ứng cử bảo đảm số dư theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần, trong đó chú trọng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Có 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội.

Cơ cấu ứng cử viên cơ bản bảo đảm định hướng về đại diện xã hội, cụ thể là phụ nữ 45,37%, dưới 40 tuổi 21,64%, người dân tộc thiểu số 21,76%, người ngoài Đảng 7,41%, đại biểu tái cử là 27,31%.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh theo danh sách chính thức là 4.223 người (được bầu theo luật định 2.554 người), cấp xã là 121.242 người (được bầu theo luật định 72.613 người).

Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình (TP Hà Nội) tổ chức kiểm tra, rà soát và chạy thử nghiệm quy trình bỏ phiếu. Ảnh: Phạm Hải

Cả nước đã thành lập 34 ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.320 ủy ban bầu cử cấp xã, 182 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 724 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 22.401 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 72.191 tổ bầu cử.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Chúng ta phấn đấu bầu đủ số lượng, cơ cấu đại biểu, nhưng chất lượng đại biểu phải được đặt lên hàng đầu".

Những ngày này, trên khắp các tuyến đường chính, các địa điểm bầu cử trong các nước đâu đâu cũng rập bóng cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng ngày hội của non sông - ngày cử tri cả nước đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn, bầu những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.