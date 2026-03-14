Tại căn nhà của ông Phan Văn Đoàn, thuộc khu vực bỏ phiếu số 15 (xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai), những ngày này rộn ràng hơn thường lệ. Phía ngoài nhà, cờ Tổ quốc tung bay trang trọng; bên trong các thành viên tổ bầu cử tất bật hoàn tất những khâu cuối cùng cho ngày hội lớn của đất nước.

Khoảng sân và khu vực sảnh rộng thường được gia đình ông Đoàn cho thuê tổ chức tiệc, nay được dọn dẹp gọn gàng, kê thêm bàn ghế để làm nơi phát phiếu bầu và hướng dẫn cử tri chuẩn bị cho ngày bầu cử (15/3).

Ông Đoàn cho biết, khoảng một tháng trước, chính quyền địa phương đã liên hệ với gia đình để tìm địa điểm phù hợp đặt điểm bỏ phiếu cho khu vực. Sau khi trao đổi, gia đình ông đã đồng ý cho mượn khu vực sảnh để phục vụ công tác bầu cử.

“Nhà tôi có sảnh tiệc rộng 400m2, nên khi địa phương hỏi mượn làm điểm bỏ phiếu, gia đình rất vui và sẵn sàng hỗ trợ. Đây là việc chung của địa phương, của đất nước nên mình góp chút công sức cũng thấy tự hào”, ông Đoàn chia sẻ.

Theo ông, từ khi căn nhà được chọn làm điểm bỏ phiếu, cả gia đình đều chủ động dọn dẹp gọn gàng, sắp xếp lại không gian, tạo điều kiện thuận lợi để tổ bầu cử bố trí bàn ghế, khu vực niêm yết danh sách cử tri, thùng phiếu và các hạng mục phục vụ ngày bầu cử.

Theo Ban bầu cử ấp An Chu (xã Bình Minh), khu vực này có số lượng cử tri khá đông nên cần địa điểm rộng rãi, thuận tiện đi lại. Căn nhà của ông Đoàn với sân rộng và không gian thoáng đãng đáp ứng tốt các yêu cầu tổ chức.

“Dù đặt tại nhà dân nhưng mọi khâu chuẩn bị đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Khu vực bỏ phiếu và nơi niêm yết danh sách cử tri đều được bố trí đầy đủ”, chị Đinh Thị Duyên, Trưởng ban bầu cử ấp An Chu thông tin.

Hai lần được chọn làm điểm bỏ phiếu

Tương tự, căn nhà của ông Nguyễn Công Thắng ở ấp An Chu, xã Bình Minh cũng trở thành một điểm bỏ phiếu đặc biệt trong kỳ bầu cử lần này.

Căn nhà nằm trong con hẻm nhưng có mặt tiền rộng khoảng 15m, không gian phía trước thoáng đãng, thuận lợi cho việc bố trí khu vực đón tiếp và hướng dẫn cử tri.

Hằng ngày, khoảng sân và phần hiên trước nhà là nơi ông Thắng bán quán bún phục vụ quán ăn sáng. Thế nhưng trước ngày bầu cử, không gian quen thuộc ấy được dọn dẹp sạch sẽ, treo cờ Tổ quốc và băng rôn tuyên truyền, trở thành điểm bỏ phiếu.

Ông Thắng cho biết, gia đình rất vinh dự khi được chính quyền địa phương tin tưởng lựa chọn làm điểm bỏ phiếu cho khu vực. Do đó, các thành viên trong nhà chủ động dọn dẹp, sắp xếp lại không gian để thuận tiện cho tổ bầu cử thực hiện công tác chuẩn bị.

“Đây là ngày hội lớn của đất nước nên gia đình rất sẵn lòng. Chỉ cần dọn dẹp lại nhà cửa, sắp xếp bàn ghế một chút là có thể phục vụ bà con trong khu vực đến bỏ phiếu. Bản thân tôi rất vui khi được góp phần nhỏ vào việc chung của đất nước”, ông Thắng chia sẻ.

Theo ông, đây là lần thứ 2 căn nhà của gia đình được chọn làm nơi tổ chức bỏ phiếu cho cử tri trong khu vực.

Theo bà Phạm Thị Lệ Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Bình Minh, địa phương có quy mô dân số đông, nhiều khu dân cư tập trung, trong khi cơ sở vật chất phục vụ tổ chức bầu cử tại một số khu vực vẫn còn hạn chế.

Riêng địa bàn ấp An Chu hiện có gần 14.000 cử tri. Để đảm bảo số lượng cử tri tại mỗi khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định của Luật Bầu cử, Ủy ban bầu cử xã đã phân chia 5 khu vực bỏ phiếu riêng cho địa bàn ấp này.

“Do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế nên ngoài các điểm bỏ phiếu bố trí tại nhà văn hóa ấp, trường học, địa phương cũng lựa chọn thêm một số nhà dân có không gian rộng, thuận tiện đi lại để tổ chức khu vực bỏ phiếu”, bà Thủy chia sẻ.

Theo bà Thủy, trong quá trình làm việc với các hộ dân hỗ trợ địa điểm, các gia đình được lựa chọn đều vui vẻ, nhiệt tình và chủ động dọn dẹp, sắp xếp lại không gian để phục vụ công tác chuẩn bị.