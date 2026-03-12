Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chỉ còn gần 3 ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến độ và quy định pháp luật.

Theo thống kê sơ bộ, cả nước có gần 79 triệu cử tri, hơn 72 nghìn khu vực bỏ phiếu. Hệ thống tổ chức bầu cử được chuẩn bị đầy đủ từ Trung ương đến cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội cho biết mong muốn chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Bầu cử quốc gia là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu phải đạt mức cao, bởi đây là ngày hội non sông, ngày phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhân dân trực tiếp đi bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất tham gia Quốc hội, HĐND.

"Từ nay đến ngày bầu cử là giai đoạn quyết định thành công của toàn bộ cuộc bầu cử. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong tổ chức thực hiện cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cuộc bầu cử và niềm tin của cử tri, nhân dân", Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, các tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia tuyệt đối không chủ quan, lơ là, phải tập trung cao độ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử. Các cơ quan chức năng cần chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu vực bỏ phiếu.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý về việc chú trọng đấu tranh, ngăn chặn các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng, không để các thế lực xấu lợi dụng bầu cử để gây mất ổn định. Trong ngày bầu cử phải duy trì chế độ báo cáo nhanh, kịp thời, chính xác để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền.

Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuẩn bị đầy đủ các phương án xử lý mọi tình huống có thể xảy ra, tinh thần là chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. Mọi vấn đề phát sinh phải được xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và đúng pháp luật.

Qua báo cáo cho thấy, số đơn thư liên quan đến bầu cử không lớn, phần lớn là đơn trùng lặp hoặc không đủ điều kiện xử lý, chưa phát sinh vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục theo dõi sát, khẩn trương tiếp nhận, phân loại, thẩm tra, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý dứt điểm các vụ việc đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

Với các đơn trùng lặp, đơn không đủ điều kiện, phân loại, lưu hồ sơ theo quy định thì vẫn phải theo dõi chặt chẽ tình hình, không để bị lợi dụng gây nhiễu thông tin trong và sau ngày bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia từ ngày 15-22/3 không bố trí đi công tác, giám sát mà tập trung theo dõi, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến bầu cử.

Nêu rõ 3 yêu cầu trọng tâm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thứ nhất cần tuyệt đối bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và đúng tiến độ.

Thứ hai, mọi tình huống phát sinh phải được xử lý ngay từ cơ sở, không để bị động, không để lan rộng, không để ảnh hưởng đến ngày bầu cử.

Thứ ba, toàn bộ hệ thống tổ chức bầu cử từ Trung ương đến cơ sở phải duy trì chế độ trực, theo dõi và báo cáo liên tục, bảo đảm thông tin thông suốt và chỉ đạo kịp thời trong mọi tình huống.