Đồn Biên phòng Ý Tý:

Giúp nhân dân xóa nghèo, gieo chữ cho trẻ vùng cao

Trên dải biên cương Ý Tý, tỉnh Lào Cai - nơi quanh năm mây phủ, địa hình hiểm trở, đồng bào Hà Nhì, Mông, Dao sống rải rác - công tác dân vận luôn được Đồn Biên phòng Ý Tý xác định là “chìa khóa” giữ vững chủ quyền. Không chỉ làm nhiệm vụ kiểm soát, tuần tra, cán bộ chiến sĩ còn là người bạn, người thầy đồng hành cùng bà con phát triển kinh tế và ổn định đời sống.

Đồn Biên phòng Ý Tý quản lý 23,073 km đường biên giới trên suối, với 4 cột mốc quốc giới từ mốc 86(2) đến 89(2). Địa bàn Đồn phụ trách gồm 25 thôn với 10.347 nhân khẩu, trong đó có 8 thôn giáp biên. Tỷ lệ hộ nghèo còn trên 32%; trình độ dân trí và hiểu biết pháp luật, nhất là về chủ quyền lãnh thổ, còn hạn chế.

Đồn Biên phòng Ý Tý triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, củng cố sức mạnh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Ý Tý gắn công tác tuyên truyền pháp luật với hỗ trợ người dân phát triển kinh tế – xã hội. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” được triển khai sâu rộng, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân. Đến nay, Đồn đã duy trì 8 tổ tự quản đường biên, cột mốc với 49 thành viên nòng cốt. Trong năm 2025, người dân tham gia 56 buổi tuần tra, 560 lượt người phát quang đường biên, kiểm tra mốc giới.

Cùng với đó, nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế được triển khai như nuôi lợn đen bản địa, trồng dược liệu, nuôi cá nước lạnh… Đồn tham mưu xã kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững. Đơn vị cũng hỗ trợ người dân giữ gìn bản sắc Hà Nhì, bảo tồn nhà trình tường, cảnh quan để phát triển du lịch cộng đồng.

Các mô hình Dân vận khéo như “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Giúp dân phát triển kinh tế – giảm nghèo”, “Nói không với tảo hôn”… tiếp tục lan tỏa. Riêng năm 2025, đồn hỗ trợ 25 triệu đồng, 23m³ vật liệu và 75 ngày công giúp hộ nghèo xóa nhà tạm.

Những chương trình an sinh như “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục được đơn vị duy tri hiệu qủa, góp phần tạo niềm tin vững chắc với người dân trên địa bàn. Hiện nay, Đồn Biên phòng Ý Tý đang đỡ đầu giúp đỡ 46 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ ít nhất là 500.000đ/cháu/tháng.

Trong tuyên truyền pháp luật, đơn vị đổi mới hình thức bằng sân khấu hóa, thi tìm hiểu, lồng ghép tuyên truyền tại Ngày hội Đại đoàn kết, Ngày Biên phòng toàn dân, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”… Nhờ đó, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới giảm mạnh so với trước.

Trung tá Tẩn Sành Nhàn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ý Tý khẳng định: “Muốn biên giới bình yên thì trước hết người dân phải bình yên. Mỗi hộ dân, mỗi thôn bản là một điểm tựa của lực lượng biên phòng.”

Tăng cường sức mạnh bảo vệ biên giới trong giai đoạn mới

Cũng theo Trung tá Tẩn Sành Nhàn, sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, sáp nhập 2 xã Y Tý và A Lù thành xã Y Tý, phạm vi quản lý biên giới của đồn không thay đổi. Tuy nhiên, quan hệ phối hợp giữa đồn với cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều điều chỉnh, phát sinh một số khó khăn.

Nhiều thôn xa trung tâm, xa sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền, trong khi quy chế phối hợp theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP gặp vướng mắc do huyện đội và công an huyện đã giải thể. Việc phối hợp giữa các lực lượng trong bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm vì thế có thời điểm bị gián đoạn.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Ý Tý đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng; tăng cường phối hợp với công an xã, lực lượng quân sự, các đồn biên phòng giáp ranh. Đồng thời tham mưu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy chế phối hợp mới giữa cấp ủy, chính quyền với Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng – biên phòng. Đơn vị đã ký kết lại quy chế phối hợp với xã Y Tý, Công an xã và lực lượng quân sự.

Thời gian tới, để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, Đồn Biên phòng Y Tý tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, các lực lượng. Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm giúp quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; xây dựng “thế trận lòng dân”, nền biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới để mỗi người dân nơi biên giới đều nêu cao trách nhiệm “Mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”.

Đồn Biên phòng Y Tý tập trung tham mưu, tham gia triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo với phương châm “thực tâm, thực chất, trách nhiệm, hiệu quả”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở khu vực biên giới.

Cùng với đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Y Tý tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" gắn với tổ chức các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” phong phú, thiết thực, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong nhân dân…

Những việc làm thiết thực, thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ý Tý không chỉ giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên mà còn vun đắp, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân và dân. Qua đó, nhân dân ngày càng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, cùng chung tay xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới trong tình hình mới.