Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn:

Khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lan tỏa thế trận lòng dân

Từ chủ trương đúng đắn và sự đồng lòng của nhân dân, mô hình “Xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới” trở thành một trong những điểm sáng tiêu biểu nhất của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cùng người dân làm đường giao thông nông thôn.

Hưởng ứng Thư ngỏ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị bộ đội biên phòng đã huy động hàng chục nghìn ngày công, xây dựng 197 tuyến đường kiểm tra cột mốc với tổng chiều dài gần 45km. Những con đường biên giới này không chỉ phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát hiệu quả mà còn mở lối phát triển kinh tế, giúp bà con đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện, biến “đường tuần tra” thành “đường no ấm”.

Một mô hình mang đậm dấu ấn dân vận khéo là việc tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”. Năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chọn làm đơn vị điểm, tổ chức tại xã Tú Mịch (huyện Lộc Bình, trước sáp nhập). Cùng thời điểm, 9 đồn biên phòng trên địa bàn cũng đồng loạt tổ chức ngày hội, thu hút hơn 11.500 đại biểu, cán bộ, nhân dân tham gia.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi, hàng nghìn phần quà được trao tận tay người dân vùng biên. Không chỉ là ngày hội đoàn kết, đây còn là dịp khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn triển khai hiệu quả mô hình “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”, ngày càng thu hút đông đảo nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 182 tổ tự quản an ninh trật tự, 176 hòm thư tố giác tội phạm và 21 tổ thông tin truyền thông.

Từ năm 2024 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp tổ chức gần 1.000 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 50.000 lượt người tham dự, qua đó vận động nhân dân cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm pháp luật. góp phần bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn tội phạm. Qua đó, tình quân dân ngày càng gắn bó, nhân dân thêm tin tưởng, tích cực tham gia cùng bộ đội quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, chung tay xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định và phát triển.

"Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"

Khác với những mô hình an ninh, mô hình “Công trình dân sinh thắm tình đồn - xã” đã và đang thể hiện rõ tinh thần “cùng dân làm, cùng dân hưởng” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Từ năm 2024 đến nay, với nguồn xã hội hóa và hàng nghìn ngày công, các đồn biên phòng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng 28 công trình dân sinh như cổng làng, sân thể thao, nhà văn hóa thôn, sân trường học; tặng hàng trăm thẻ bảo hiểm y tế, hàng nghìn lá cờ Tổ quốc; giúp dân nạo vét kênh mương, thu hoạch mùa màng, phát quang đường làng.

Tổng giá trị các công trình, phần việc hơn 1,4 tỷ đồng là minh chứng sống động cho mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Bộ đội Biên phòng và nhân dân nơi biên giới.

Một mô hình 'Dân vận khéo" mang đậm dấu ấn truyền thông là “Tiếng nói Biên phòng yên lòng dân bản”. Từ năm 2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập 21 tổ thông tin truyền thông tại các đồn biên phòng và xã, thị trấn biên giới. Các tổ thường xuyên bám dân, phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải, trợ giúp pháp lý, giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ còn tham mưu cho chính quyền tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân, lắng nghe và giải đáp kiến nghị chính đáng, góp phần tăng đồng thuận xã hội. Hình thức tuyên truyền linh hoạt, kết hợp loa truyền thanh, phát tờ rơi, kể chuyện gương người tốt việc tốt, tạo nên “kênh tiếng nói tin cậy” giữa Đảng, chính quyền và nhân dân vùng biên.

Nhờ dân vận khéo, nhiều địa phương của tỉnh Lạng Sơn trước đây còn khó khăn, nay đã có điện, đường, trường, trạm khang trang; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, diện mạo nông thôn biên giới ngày càng đổi mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ngày càng phát triển, xây dựng tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.