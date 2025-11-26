Ngày 26/11, TAND TPHCM tuyên phạt Trần Thị Kim Thảo (43 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 15 năm tù.

Khi nghe tuyên án, Thảo gục xuống phòng xử. Hồ sơ cho biết bị cáo là mẹ của 5 con nhỏ.

Theo cáo buộc, năm 2010 Thảo chung sống như vợ chồng với ông Trịnh Thanh Th. và có 2 con chung. Đến năm 2019, trong một lần Thảo về quê ông Th. ăn đám giỗ, lợi dụng lúc trong nhà không có ai, ông Th. đã xâm hại con gái riêng của Thảo khi cháu bé mới 15 tuổi. Sau đó, ông Th. bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 12 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bị cáo Trần Thị Kim Thảo. Ảnh: TP

Thời điểm phạm tội, ông Th. là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Phát Lộc Thịnh. Sau khi bị bắt và không thể điều hành doanh nghiệp, ông ký quyết định bổ nhiệm Thảo làm Phó giám đốc, thay mình quản lý mọi hoạt động của công ty. Ông Th. đồng thời giao cho Thảo sử dụng ôtô Toyota Fortuner và tiếp tục đóng tiền góp xe hàng tháng cho ngân hàng.

Trong thời gian điều hành Công ty Phát Lộc Thịnh, do cần tiền chi tiêu và kinh doanh, Thảo mang ôtô Toyota Fortuner đi cầm cố cho ông Nguyễn Cô Lai để vay 300 triệu đồng. Khoản vay này được Thảo thanh toán đầy đủ gốc và lãi, sau đó nhận lại xe.

Biết ông Lai thường nhận cầm xe kèm giấy tờ với số tiền cao hơn, Thảo nảy sinh ý định làm giả giấy đăng ký xe để tiếp tục vay tiền.

Thông qua Facebook, Thảo thuê một người không rõ lai lịch làm giả giấy đăng ký ôtô Toyota Fortuner rồi mang xe đến cầm cố cho ông Lai, vay 500 triệu đồng. Tuy nhiên, Thảo chỉ trả lãi được hai tháng rồi bỏ trốn và cắt liên lạc. Khi kiểm tra lại, ông Lai phát hiện giấy đăng ký xe là giả.

Ngày 12/5/2021, ông Lai gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Thảo đến cơ quan công an.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng nêu. Thảo khai đã cố gắng tiếp tục thực hiện các công trình dang dở nhưng do không có chuyên môn xây dựng nên làm ăn thua lỗ. Khi dịch Covid-19 bùng phát, hoạt động kinh doanh đình trệ, trong khi mỗi tháng bị cáo phải gửi 10 triệu đồng cho mẹ ông Th. và chăm lo cho năm con nhỏ, dẫn đến vay nợ nhiều nơi.

“Bị cáo không chỉ vay của ông Lai mà còn vay của nhiều người khác. Thời điểm đó bị cáo rất áp lực, vừa lo tiền thăm nuôi ông Th., lo duy trì công ty, lo cho các con và cho mẹ ông Th., nên mới rơi vào nợ nần chồng chất”, Thảo khai.

Do đang nuôi con nhỏ, Thảo được tại ngoại trong quá trình điều tra. Để có tiền trang trải cuộc sống, mỗi ngày bị cáo đi bán vé số. Tại tòa, khi nhắc đến tương lai của các con trong thời gian mình chấp hành án, Thảo bật khóc.