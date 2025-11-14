Ngày 14/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Văn Cường (36 tuổi, ngụ Đồng Tháp) 16 năm tù và Nguyễn Văn Tân (26 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, TPHCM) 14 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, do anh Trần Thi nhắn tin yêu đương và gạ gẫm rủ đi khách sạn nên chị Lê Kim M. (sống chung như vợ chồng với Cường) đã kể lại cho Cường và Tân nghe khiến cả hai vô cùng bực tức.

Khoảng 10h10 ngày 1/9/2024, Cường rủ Tân cùng vợ chồng người bạn đến nhà trọ của Cường tại huyện Bình Chánh (nay là xã Bình Chánh, TPHCM) để tổ chức ăn uống.

Trong lúc đang ăn nhậu thì anh Thi gọi điện cho Tân nói chuyện. Trong lúc nói qua lại, cả hai xảy ra tranh cãi, anh Thi thách thức đánh nhau với nhóm của Tân. Do biết anh Thi đã say xỉn nên Tân tắt máy. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, anh Thi tiếp tục gọi và nói đã đến gần nhà Cường, yêu cầu Tân ra ngoài nói chuyện.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Sau đó, Cường và Tân cùng nhau đi gặp và đánh nhau với anh Thi. Bị cả hai tấn công, yếu thế, anh Thi chạy ra xe máy lấy con dao lao tới chỗ Cường nhưng bị Cường chụp được và tước con dao trên tay. Lúc này, Tân cầm cây gỗ tấn công anh Thi, cùng lúc Cường cầm con dao vừa tước được đâm vào lưng anh Thi khiến nạn nhân gục xuống, thở gấp.

Dù được công an và người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh Thi đã tử vong do vết đâm thủng phổi.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, gây mất trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.