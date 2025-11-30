Đây là cơ hội đặc biệt để phụ huynh và học sinh tiếp cận tinh hoa giáo dục đẳng cấp, tìm hiểu thông tin về môi trường học tập đa văn hoá và kiến tạo lộ trình vững chắc cho con vào các trường đại học danh tiếng thế giới.

Trường Nội trú La GaHọc sinh tại trường renne International School

Buổi gặp gỡ không chỉ mang đến nguồn thông tin chính thống, mà còn kiến tạo một lộ trình học tập toàn diện, từ bước khởi đầu lý tưởng với cơ hội "du học thử" qua các chương trình Trại Hè (Summer Camp) - Trại Đông (Winter Camp), cho đến kế hoạch dài hạn tại những ngôi trường nội trú danh giá.

Bên cạnh đó là cơ hội để phụ huynh và học sinh trò chuyện cùng đại diện 7 trường nội trú danh tiếng của Thụy Sĩ; Khám phá triết lý giáo dục nội trú đặc trưng của châu Âu; Tìm hiểu về chương trình Trại Hè/Trại Đông; Xây dựng lộ trình học tập để vào các trường đại học hàng đầu thế giới (Ivy League, Oxbridge...). Sự kiện cũng mang đến cơ hội tư vấn 1:1 hoạch định con đường học tập tối ưu nhất. Các khách mời tham gia đồng thời được thưởng thức trải nghiệm ẩm thực đặc trưng với sô-cô-la và nhận những phần quà độc quyền chỉ có tại sự kiện.

Học sinh tại trường Lyceum Alpinum Zuoz

Thụy Sĩ hiện sở hữu hệ thống giáo dục phổ thông cơ sở và phổ thông trung học nổi tiếng với chất lượng đã được khẳng định trong mọi khía cạnh. Các trường Trung học nội trú (Boarding Schools) tại Thụy Sĩ là nơi cho ra đời những thế hệ học sinh xuất sắc với nền tảng vững vàng và mối quan hệ quốc tế đa dạng.

Chương trình Tú tài quốc tế (IB - International Baccalaureate) cũng được tạo ra ở Thụy Sĩ vào năm 1968. Hiện, IB được giảng dạy trên 157 quốc gia với 5.175 trường học trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trường Nội Trú St George’s International School

Hà Nội:

Đăng ký tham dự ngay tại đây: https://boarding.swisseducationfair.vn/

Thời Gian: 14:00 - 17:00, Chủ Nhật, 7/12/2025

Địa Điểm: KS Movenpick, 83 Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam

Thông tin các trường nội trú Thụy Sĩ tham dự: Lyceum Alpinum Zuoz - Trường quốc tế hàng đầu Thụy Sĩ với chương trình IB, A-Levels và Matura. Brillantmont International School - Trường nội trú lâu đời hơn 140 năm tại Lausanne, chuyên về giáo dục cá nhân hóa. Institut Montana Zugerberg - Môi trường học tập đa quốc tịch, định hướng phát triển toàn diện cho học sinh trung học. La Garenne International School - Trường nội trú gia đình nhỏ, nổi tiếng về giáo dục giá trị và phát triển nhân cách. Le Régent International School - Trường nội trú hiện đại tại Crans-Montana, liên kết với Apple Distinguished School. Leysin American School - Trường nội trú theo phong cách Mỹ, mạnh về IB và chuẩn bị đại học tại Mỹ & Anh. St. George’s International School - Nổi tiếng với truyền thống giáo dục Anh – Thụy Sĩ và chương trình IB ưu việt.

Bích Đào