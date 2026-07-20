Mới đây, câu chuyện của chị Ông (sống tại thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng bởi hành trình tìm lại mối tình đầu sau 9 năm xa cách.

Theo chia sẻ, chị và người yêu cũ quen nhau từ thời trẻ nhưng không thể đi đến hôn nhân. Sau khi chia tay, cả hai hoàn toàn mất liên lạc. Trong suốt 9 năm, mỗi người đều có cuộc sống riêng, lập gia đình và sinh con, trang 163 đưa tin.

Bước ngoặt xảy ra khi chị Ông có chuyến công tác tới tỉnh Hà Nam. Trong lúc đi taxi, chị bất ngờ gặp lại người yêu cũ sau gần 1 thập kỷ.

Cuộc trò chuyện sau đó khiến cả hai không khỏi ngỡ ngàng khi biết đối phương đều đã ly hôn và mỗi người đang nuôi hai con. Sự đồng điệu trong hoàn cảnh sống cùng những ký ức đẹp của tuổi trẻ khiến tình cảm năm xưa dần được khơi lại.

Hai người tái hợp sau một thời gian dài xa cách, đổ vỡ trong hôn nhân. Ảnh 163

Sau thời gian cân nhắc, cả hai quyết định cho nhau thêm một cơ hội. Người đàn ông đưa hai con đến Giang Tây để đoàn tụ với chị Ông và các con của chị, cùng xây dựng một gia đình mới.

Không chỉ nỗ lực vun vén hạnh phúc, hai vợ chồng còn dành sự quan tâm công bằng cho tất cả các con, giúp các bé dần thích nghi với cuộc sống trong gia đình mới.

Ít lâu sau, họ chào đón thêm 1 bé trai. Hiện cậu bé đã hơn 2 tuổi. Tổ ấm 7 thành viên đang sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng. Nhiều người gọi đây là "cuộc hội ngộ định mệnh", đồng thời bày tỏ niềm tin rằng đôi khi cuộc sống luôn dành cơ hội thứ hai cho những người còn duyên với nhau.