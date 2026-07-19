Từng bị đưa vào nhà tang lễ sau khi bị nhầm là đã tử vong vì hôn mê, Chen Cuiju đã được cứu sống trong gang tấc. Ba thập kỷ sau, cô trở thành họa sĩ đoạt nhiều giải thưởng, mở ra một cuộc đời hoàn toàn mới.

Họa sĩ Chen Zhonglian (bên trái) đã tài trợ học phí và dạy cô vẽ. Ảnh: 163

Tai nạn bất ngờ

Chen Cuiju (hiện 49 tuổi) sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Năm 1995, khi mới 18 tuổi, cô rời quê đến thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông làm công nhân nhà máy.

Tuy nhiên, điều kiện làm việc khắc nghiệt cùng thời gian lao động kéo dài khiến cô rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Trong một lần đang bị sốt và đi bộ một mình dọc bờ sông, cô Chen bất ngờ ngất xỉu rồi rơi vào hôn mê.

Vài ngày sau, một người lái thuyền phát hiện cô nằm bất động bên bờ sông. Do không mang theo giấy tờ tùy thân, cơ thể lấm lem bùn đất và gần như ngừng thở, cô bị nhầm là một thi thể vô danh và được đưa đến nhà tang lễ.

Khi nhân viên nhà tang lễ chuẩn bị đưa "thi thể" vào lò hỏa táng, ông bất ngờ phát hiện bàn chân của cô Chen khẽ cử động. Nhận ra cô vẫn còn sống, ông lập tức báo cảnh sát và đưa cô đến bệnh viện cấp cứu.

Sau hơn 3 tháng điều trị tích cực, Chen đã tỉnh lại và hồi phục. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, cô đã được đoàn tụ với gia đình.

Câu chuyện "trở về từ cõi chết" nhanh chóng thu hút sự chú ý trên khắp Trung Quốc. Nhiều người đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cô.

Cô nhận được nhiều lá thư từ khắp nơi trên cả nước. Có người giới thiệu việc làm, có người gửi lời động viên. Trong số đó có Chen Zhonglian - giáo viên mỹ thuật tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Ông mời cô đến học vẽ, đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt và học tập. Ông Chen Zhonglian cho biết rất xúc động trước hoàn cảnh của cô.

Chen Cuiju theo đuổi hội họa truyền thống. Ảnh: 163

Cuộc đời mới

Năm 1996, cô Chen cùng em trai chuyển đến sống tại xưởng vẽ của người thầy. Ám ảnh bởi biến cố trong quá khứ, cô từng mặc cảm và thiếu tự tin. Một số người còn cho rằng cô mang lại "vận đen", khiến việc hòa nhập càng khó khăn.

Nhận thấy năng khiếu hội họa của học trò, ông luôn khuyến khích cô hòa nhập với bạn bè và tham gia các cuộc thi. "Cô ấy có thế giới nội tâm phong phú, cảm xúc tinh tế và khả năng quan sát đáng kinh ngạc", ông Chen Zhonglian nhận xét.

Năm 1999, cô Chen giành giải thưởng hội họa lớn đầu tiên, từ đó dần được giới mỹ thuật Trung Quốc biết đến. Sau này, cô theo đuổi dòng tranh truyền thống Trung Hoa.

Tháng 6/2006, cô trở lại Đông Quản để bày tỏ lòng biết ơn những nhân viên nhà tang lễ và đội ngũ y tế đã cứu sống mình.

Theo thời gian, cô trở thành hoạ sĩ đoạt hàng chục giải thưởng tại các triển lãm trong nước và quốc tế. Nhiều tác phẩm của cô được các tổ chức nghệ thuật sưu tầm. Cô Chen được công nhận là nghệ sĩ hạng nhất quốc gia trong lĩnh vực tranh truyền thống Trung Quốc, theo SCMP.

Câu chuyện của cô Chen được chuyển thể thành vở kịch nhằm truyền cảm hứng cho giới trẻ vượt qua nghịch cảnh.

Tháng 7/2026, câu chuyện của cô một lần nữa được lan truyền trên mạng xã hội. Truyền thông địa phương cho biết cô vẫn vẽ tranh, sống kín đáo, hiếm khi tiết lộ đời tư.

"Việc nhân viên nhà tang lễ phát hiện cô vẫn còn sống và lòng nhân ái của các y bác sĩ đã kéo dài cuộc đời cô ấy. Đó là một phép màu. Sau đó, chính cô ấy tạo nên một phép màu khác bằng nghị lực và sự nỗ lực của mình", người dùng mạng bình luận.