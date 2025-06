Những cơn mưa lớn xuất hiện bất chợt trong mùa hè, kèm theo gió giật mạnh, sấm sét và ngập nước trở thành nỗi ám ảnh của nhiều tài xế khi lái xe trên đường.

Dù các chuyên gia luôn khuyến cáo không nên ra ngoài trong thời tiết cực đoan, song thực tế không phải lúc nào cũng có thể chủ động tránh.

Lái xe dưới trời mưa to luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đòi hỏi tài xế phải xử lý đúng cách. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng - giảng viên đào tạo lái xe tại Hà Nội nhận định, việc lái xe khi trời chuyển mưa to và gió mạnh sẽ rất nguy hiểm, không chỉ vì tầm nhìn hạn chế mà còn có thể khiến xe bị bạt gió dẫn tới mất lái, thiếu an toàn.

Mưa to còn kết hợp với gió lớn còn dễ làm cho cây bên đường bị gãy, đổ. Đặc biệt, nhiều tuyến đường có thể bị ngập sâu khiến việc lái xe vượt qua tiềm ẩn nguy cơ mắc kẹt, hỏng xe, gây mất thời gian và tốn kém nhiều tiền bạc...

“Lái xe dưới trời mưa to, gió lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó tôi thường không khuyến khích những người mới lái đi dưới điều kiện như vậy. Tuy nhiên, trong những tình huống bất khả kháng, tài xế cần nắm vững các nguyên tắc an toàn để bảo vệ chính mình và phương tiện", anh Tùng chia sẻ.

Theo vị chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm này, khi gặp những tình huống như mưa to, đường trơn trượt và ngập sâu, ngoài tập trung quan sát và xử lý đúng quy tắc lái xe, cần "nằm lòng" một số nguyên tắc sau để đảm bảo an toàn.

Giảm tốc độ ít nhất 20%

Khi trời mưa, mặt đường trơn trượt khiến hệ thống phanh hoạt động kém hiệu quả. Tài xế nên giảm tốc độ ít nhất 20% so với điều kiện bình thường. Ví dụ như nếu di chuyển với tốc độ 50 km/h ở điều kiện bình thường thì khi gặp trời mưa chỉ đi tối đa 40 km/h.

Ngoài ra, tài xế nên giữ khoảng cách an toàn và hạn chế phanh gấp, chuyển làn đột ngột để tránh gặp phải tình huống mất lái, gây nguy hiểm cho mình và phương tiện khác.

Luôn bật đèn chiếu sáng đúng cách

Khi trời mưa to, việc bật đèn chiếu sáng gần và đèn sương mù là điều bắt buộc. Anh Tùng cho rằng, trên cao tốc, đường trường, có thể bật đèn khẩn cấp (hazard) để cảnh báo cho phương tiện phía sau.

Tuy nhiên, ở đường phố đông đúc, việc sử dụng đèn hazard là không nên vì có thể gây hiểu nhầm cho các xe khác.

Các loại đèn, đặc biệt là đèn hazard cần được bật đúng cách để đạt hiệu quả nhất. Ảnh minh hoạ: HT Auto

Điều chỉnh điều hòa phù hợp, tắt thiết bị giải trí

Sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài xe dễ gây mờ kính lái. Tài xế nên điều chỉnh điều hòa về mức bằng hoặc thấp hơn một chút với môi trường bên ngoài, đồng thời bật chế độ sấy kính nếu có.

Ngoài ra, các chuyên gia lái xe an toàn khuyên tài xế nên tắt nhạc và các thiết bị giải trí để tập trung lắng nghe âm thanh bên ngoài như còi xe, tiếng nước, vật cản, thậm chí là tiếng cây đổ, sạt lở đất... để có quyết định chính xác nhất.

Không chạy song song với xe lớn

Khi đi song song xe khách hoặc container, gió mạnh có thể khiến xe bạn bị liệng hoặc bị tạt nước làm tài xế "mù tạm thời". Ngoài ra, những xe cỡ lớn này có nhiều điểm mù, do vậy sẽ là rất rủi ro nếu đi bên cạnh trong lúc trời mưa to.

Các chuyên gia khuyên rằng, nên chủ động giữ khoảng cách với những chiếc xe này, chỉ vượt hoặc cho vượt khi đủ tầm nhìn, mặt đường thoáng sạch, ít nước đọng.

Cân nhắc kỹ khi đi qua vùng nước cao

Khi buộc phải đi qua đoạn đường ngập, tài xế cần đánh giá kỹ độ sâu (không quá nửa bánh xe với sedan), đi số thấp, tắt điều hòa và tránh tạo sóng nước.

Quan sát xe đi trước để xác định lối an toàn, tuyệt đối không vượt khi nước ngập quá cao vì có thể gây thủy kích, hư hại động cơ.

Tài xế cần cân nhắc kỹ khi đi qua vùng nước cao. Ảnh: Bảo Khánh

Dừng nghỉ trú mưa ở nơi an toàn

Cuối cùng, anh Tùng cho rằng nên "lượng sức mình" và không cố chấp di chuyển khi gặp mưa to, gió lớn. Nếu cảm thấy không an toàn, tốt nhất nên dừng tại các trạm nghỉ, cây xăng hoặc khu vực cao ráo, thoáng đãng.

Lưu ý nhỏ là tránh đỗ xe dưới gốc cây to hoặc sát vách núi vì nguy cơ gãy đổ, sạt lở rất cao. Đồng thời cần đảm bảo gọn gàng và không làm ảnh hưởng đến xe khác.

